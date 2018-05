Das ist der neue Hasi

Die Bäckerei Hasi in Grafing hat einen neuen Eigentümer. Das bestätigte der bisherige Geschäftsführer Josef Reindl auf Anfrage der Ebersberger Zeitung.

Grafing – Seit 3. Mai führt der Regensburger Unternehmer Volker Wöhrle die Geschäfte. Er hat „die Bäckerei gekauft, und dazu gehören auch die Filialen“, informiert Reindl.

Die Firma Hasi Schmeckerbäcker GmbH mit Hauptsitz, Backstube und Verwaltung in der Mühlenstraße 41 in Grafing hat 21 Filialen, unter anderem zwei in Ebersberg, drei in Grafing und Poing aber auch im Landkreis München, in Heimstetten. Erst im Januar eröffnete Hasi Schmeckerbäcker eine neue, moderne Bäckertheke in der Ortsmitte von Aschheim, wo vorher 25 Jahre lang die Bäckerei Aumüller residierte.

Überlegungen, die Bäckerei zu verkaufen, habe es schon länger gegeben, sagt Reindl. Er will sich eigener Auskunft nach künftig weiter der Vermögensverwaltung widmen.

Erster öffentlicher Auftritt

Einen ersten öffentlichen Auftritt hat der neue Eigentümer der Schmeckerbäckerei auch schon hinter sich gebracht. Er präsentierte in der Hohenlindener Filiale eine „Laugenstange gefüllt mit einer Münchner Weißwurst, garniert mit süßem Senf und Salat, frisch zum Vatertag“, teilte die Agentur Petrovmedia dazu mit. Auch dabei waren die Schauspielerin Ingrid Steeger und die Weißwurstkönigin Ramona Nadler aus Münchsmünster. Der neue Snack heißt „Hasi bavaria“. An der Präsentation nahm auch Wöhrles Ehefrau Astrid Söll teil, die beruflich Dirndl entwirft. Eines ihrer Modelle – ein rückenfreies, rosafarbenes – wurde zur Feier des Tages in Hohenlinden verlost.

Wöhrle hat Erfahrung in der Branche, unter anderem als Vorstandsmitglied der Fortuna Maschinenbau Holding AG. Das Unternehmen ist einer der ältesten Hersteller der Welt für Bäckereimaschinen. Das Traditionsunternehmen aus dem bayerischen Bad Staffelstein entwickelt und fertigt Maschinen zur Produktion von Gebäcken aller Art.

„Es bleibt alles, so wie es ist“

„Es bleibt alles, so wie es ist“, sagt der neue Firmenchef Volker Wöhrle zum künftigen Unternehmensauftritt und spricht von einem „familiären Übergang“. Es gehe ihm dabei um Kontinuität und „vor allen Dingen um die Mitarbeiter“. Für einen geordneten Übergang sorgt laut Wöhrle auch die Mithilfe des ehemaligen Firmenchefs und Geschäftsführers Josef Reindl. „Wir verstehen uns sehr gut“, freut sich Wöhrle über diese Unterstützung, der zu der Branche übrigens auch einen sehr persönlichen Bezug hat: „Ich komme aus einem Bäckerhaushalt.“