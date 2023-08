Grafinger Ureinwohner sind zurück

Von: Michael Seeholzer

Ein Fischer hält ein prächtiges Flusskrebs-Exemplar aus der Grafinger Urtel mit den Fingen. Die Tiere sind in Grafing wieder heimisch geworden. © Privat

Die jahrzehntelangen Mühen der Fischer haben sich gelohnt: In der Grafinger Urtel sind wieder Flusskrebse heimisch.

Grafing – Beim Angeln braucht man Geduld. Für die allermeisten Zeitgenossen ist diese Art der Begegnung mit der Natur ausgesprochen eintönig. Deshalb gibt es auch den Witz, was wohl noch langweiliger sei als Angeln. Die Antwort lautet: „Beim Angeln zuschauen.“ Aber manchmal brauchen Fischer tatsächlich zwei Jahrzehnte, um zum gewünschten Erfolg zu kommen. Und der besteht in diesem Fall nicht darin, Beute zu machen. Es geht hier um die Wiederansiedlung von Grafinger Ureinwohnern.

Die Flusskrebse in der Urtel sind wieder da. „Der Erfolg gibt uns recht“, freut sich Norbert Hopfes, Sprecher der Grafinger Urtelgruppe. Das ist eine Handvoll Fischer, die sich um das Gewässer kümmert, das mitten durch Grafing fließt. Ihr Wiederbesiedelungsprojekt wurde vor über 20 Jahren gestartet.

Population jahrelang immer wieder aufgebaut

Fünf Jahre hintereinander wurde dazu die nahezu verschwundene Population mit bestandsstützenden Maßnahmen wieder aufgebaut. „Die Tiere dazu stammten von einem Züchter“, berichtet Hopfes. Dabei musste zuerst eine „kritische Masse“ erreicht werden, damit sich die Tiere schließlich wieder erfolgreich selbst fortpflanzen können. Das ist jetzt soweit, wie der Fang stattlicher Exemplare beweist.

Dass es in der Urtel mitten in Grafing schöne einheimische Bachforellen gibt, haben längst nicht nur die Kinder entdeckt. Auch Erwachsene bleiben bei ihrem Gang durch die Stadt oft gerne stehen und beobachten die Fische. Dass sie die Krebse wahrscheinlich noch nicht entdeckt haben, liegt daran, dass die Tiere dämmerungs- beziehungsweise nachtaktiv sind. Wenn sich in einem Gewässer Flusskrebse halten können, ist das ein Hinweis auf eine intakte Gewässerökologie und auf eine gute Wasserqualität. Das war in der Urtel nicht immer so. Die musste nämlich schon einiges aushalten. „Da könnte ich einen Roman schreiben“, sagt Hopfes.

Die Urtel musste schon viel aushalten

Der Bach wurde in der Vergangenheit begradigt, hat große Baustellen erlebt, kämpfte teilweise mit ungeklärten Einleitungen und hohen Nährstoffeinträgen, die für explodierendes Pflanzenwachstum sorgen. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen und aus Gründen des Hochwasserschutzes entnimmt der Grafinger Bauhof in regelmäßigen Abständen den überschießenden Aufwuchs von Wasserpflanzen. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt Grafing funktioniert hervorragend, sie könnte wirklich nicht besser sein. Da gibt es keinen, der uns nicht Gehör schenken würde“, sagt Hopfes. Wenn er doch einen Wunsch äußern dürfte, wäre es vielleicht der, dass das Schnittgut nicht gleich am selben Tag abgefahren werden, sondern einen Tag am Ufer liegen bleiben sollte. „Dann würden die in ihm versteckten Krebse vielleicht wieder eher ins Wasser zurückfinden.“

Hopfes bedankt sich auch ausdrücklich bei der Grafinger Bevölkerung dafür, dass die Entenfütterung nachgelassen hat. Vor der Brücke an der Gartenstraße wurde dazu eine Informationstafel angebracht. In der Vergangenheit landeten teilweise ganze Brotlaibe im Wasser, das damit erheblich belastet wurde. Das sei Gott sei Dank vorbei, ist der Angler erleichtert.

Die Urtel fließt durch Grafing. Hier die Brücke am Volksfestplatz nahe des Gymnasiums. © SRO

Die einheimischen Flusskrebse haben eine schwere Zeit erlebt, sozusagen ihre eigene „Pandemie“. Viele Tiere wurden in den vergangenen Jahrzehnten von der amerikanischen Krebspest dahingerafft. Gegen diesen eingeschleppten Keim hatten sie keine Abwehrkräfte. Fachleute glauben, dass sich inzwischen Resistenzen gebildet haben könnten und weiter bilden werden. Aber schon droht den Tieren ein neues Ungemach. „Aus den Urtelquellen kommt derzeit nur noch wenig Wasser“, hat Hopfes beobachtet. Die Nähe zum Quellgebiet war für die Krebse bisher ein Vorteil, weil sie durch das viele Frischwasser wenig Gelegenheit hatten, mit dem Krebspestkeim in Berührung zu kommen. Jetzt aber trifft sie der Wassermangel in diesem Urtelabschnitt als erste und auch die zunehmende Wassererwärmung wird zum Problem, weil damit der Sauerstoffgehalt sinkt.

Stadt sorgt dafür, dass das Gewässer eine Stimme hat

Was Hopfes gut findet: „Die Stadt bittet uns bei jeder Maßnahme an der Urtel um eine Stellungnahme.“ So ist dafür gesorgt, dass die Unterwasserwelt in Grafings kleinem Fließgewässer eine Stimme bekommt.

Aktuelle Bestandserhebungen haben ergeben, dass das Geschlechterverhältnis bei den Krebsen in der Urtel etwa drei zu eins beträgt. Auf ein weibliches Exemplar kommen drei männliche. Das führt zu Kämpfen, deren Resultat unter anderem auch daran abgelesen werden kann, dass einige der Männchen in Auseinandersetzungen mit Widersachern oder eben mit Fressfeinden eine Schere verloren haben. Die Urtelfischer werden die weitere Entwicklung genau beobachten, ihre Maßnahmen daran anpassen und freuen sich derweil über den Erfolg ihrer Aktion, die vor über 20 Jahren ihren Anfang nahm.

