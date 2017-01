Großes Polizeiaufgebot verhindert Fan-Randale am Grafinger Marktplatz

von Michael Acker schließen

Grafing - Alkoholisierte Eishockey-Schlachtenbummler haben die Polizei am Samstag in Grafing auf Trab gehalten. Die Sicherheitskräfte konnten durch ein erhebliches Aufgebot an Beamten eine tätliche Auseinandersetzung am Marktplatz verhindern.

Um 12 Uhr fand das Eishockeyspiel des EHC Klostersee gegen MEK München statt, das die Gastgeber 14 : 0 gewannen. Bereits während des Spieles zeichnete sich laut Polizei ab, dass zahlreiche Fans, allen voran der Fanblock der Münchner Mannschaft, großzügig Alkohol konsumierten und immer aggressiver wurden.

Der Münchner Fanblock, der aus ca. 30 Personen bestand, die alle schwarz gekleidet waren, wurde daraufhin mit großen Polizeikräften in die Grafinger Innenstadt begleitet, um ein Zusammentreffen mit den Fans des EHC zu verhindern.

Letztendlich ließen sich die Münchner Fans in einer Wirtschaft in der Innenstadt nieder, während der Grafinger Fanblock sich in einer Wirtschaft am Marktplatz sammelte. Als die Münchner Fans ihre Wirtschaft verließen, um erneut auf die EHC-Fans zu stoßen, konnte ein Aufeinandertreffen der erheblich Alkoholisierten durch die Polizeikräfte vor Ort, die auch durch Kräfte der Bundespolizei unterstützt wurden, verhindert werden. Letztendlich wurden die Münchner Fans zum S-Bahnhof begleitet, wo die Bundespolizei durch ihre weitere Präsenz auch im Zug für eine störungsfreie Heimfahrt sorgte.

