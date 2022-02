„Zum Zuhausebleiben gezwungen“: Grüne wollen Lücken im Grafinger Busangebot schließen

Von: Michael Seeholzer

Mit dem Fahrrad nach Eisendorf – das geht immer. Anders sieht es aus, wenn man den Grafinger Gemeindeteil mit dem Bus erreichen möchte. Da hat man am Wochenende schlechte Karten. © Stefan Rossmann

Die Grünen wollen das Nahverkehrsangebot in Grafing deutlich verbessern. An etlichen Stellen gebe es dringenden Handlungsbedarf, geht aus einem Antrag der Fraktion hervor.

Grafing – Initiativen, das öffentliche Nahverkehrsangebot in Grafing zu verbessern, gab es in der Vergangenheit bereits einige. Mal scheiterte es lange am richtigen Fahrzeug, wie beim Einkaufsbus für Senioren, mal war es eine Beerdigung erster Klasse wie beim Grafinger Stadtbus, der 2005 endgültig eingestellt werden musste. Das Defizit war damals einfach zu groß, die Nachfrage zu gering. Jetzt unternehmen die Grünen aber einen neuen Anlauf mit einem Antrag an den Stadtrat.

Ottilie Eberl, die Fraktionssprecherin der Grünen, hat mehrere Lücken im Busangebot für das Gemeindegebiet von Grafing identifiziert und in einem Antragsschreiben an der Verwaltung aufgelistet. So moniert Eberl, dass das Wohngebiet rund um das Quartier der Sudetenstraße und des Waldfriedhofes „nur zu Fuß, mit Rad oder Pkw zu erreichen“ sei. Das habe zur Folge, dass viele Berufstätige „mit dem eigenen Pkw zu den guten Verbindungen nach Grafing-Bahnhof fahren“. Umgekehrt sei es für Besucher des Waldfriedhofes nicht möglich, mit dem Bus dorthin zu gelangen. Dashalb werde „sicher so mancher Friedhofsbesuch ausfallen“. Eberls Lösungsvorschlag: „Eine zusätzliche Schleife der Buslinie 444 von Grafing-Bahnhof nach Rott am Inn in die Schlossstraße“.

Eisendorf und Oberelkofen am Wochenende nicht erreichbar

Dass die Grafinger Außenortsteile Eisendorf und Oberelkofen am Wochenende überhaupt nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar seien, ist ein zweiter Kritikpunkt der Grünen. „Diese Gemeindeteile wachsen immer mehr. Gerade Jugendliche und ältere Menschen ohne eigenes Auto seien „zum Zuhausebleiben gezwungen“, kritisiert die Stadträtin. Abhilfe würde ihrer Meinung nach schaffen, wenn die Buslinie 447 von Grafing-Bahnhof nach Aßling auch am Samstag, Sonntag oder Feiertagen fahren würde. Alternativ könnte das Angebot „mit einem Rufbus verbessert werden“. Eberl ist sich sicher: „Für alle Menschen in diesen Ortsteilen wäre das ein großer Gewinn“.

Noch einen Vorschlag machen die Grünen: Vor Jahren sei die Buslinie von Grafing-Bahnhof nach Bad Aibling aus dem MVV-Tarif herausgenommen worden. Die Folge davon sei, dass MVV-Kunden jetzt „zusätzlich zu ihrer Monatskarte ein extra Ticket lösen“ müssen, „wenn sie von Eisendorf zum Zug nach Grafing-Bahnhof fahren möchten“.

Grüne setzen Hoffnung auf neue Ringlinie 448

Auch hier sehen die Grünen Änderungsbedarf und fordern den Stadtrat auf, diese Verbesserungen beim Landkreis Ebersberg zu beantragen. In ihrem Antragsschreiben äußert Eberl für ihre Fraktion die Hoffnung, dass „weitere Lücken hoffentlich mit der neu geplanten Ringlinie 448 von Grafing nach Ebersberg geschlossen“ werden, die ab Dezember 2022 eingerichtet werden solle. „In Grafing ist es wie eigentlich überall dringend notwendig, den Pkw-Verkehr zu reduzieren“, so Eberl abschließend.

