Wechsel beim Gewerbeverband

Der Gewerbeverband Grafing geht mit einem neuen Vorstand in die Zukunft.

Grafing –Hans Hörner wurde einstimmig als erster Vorsitzender gewählt. Stellvertretender Vorsitzende ist Claudio Patalano. Der bisherige Vorsitzende Heinrich Hölzle stellte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung. Aufgrund eines geplanten Standortwechsels kandidierte auch die stellvertretende Vorsitzende Gabriela Wischeropp nicht mehr für den Vorstand.

Mit einem kurzen Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre zog der Gewerbeverband eine erfolgreiche Bilanz: Ob der Einsatz für den Bau der Ostumgehung, die Erweiterung des Gewerbegebietes oder die Schaffung der Stelle eines Wirtschaftsförderers der Stadt Grafing – der Gewerbeverband habe sich immer für einen attraktiven Wirtschaftsstandort starkgemacht. Und so soll es auch weitergehen. „Wir sind auf einem guten Weg, Grafing fit für die Zukunft zu machen. Auch in den nächsten Jahren stehen wichtige Themen an: So muss die Wirtschaftsförderung stetig vorangetrieben werden“, freut sich Hans Hörner auf seine neue Aufgabe. Beispielsweise werde der Umbau des Marktplatzes den Gewerbeverband fordern. „Und auch Veranstaltungen wie die EGA stehen in Kürze wieder auf dem Programm“, kündigte der neue Vorsitzende bereits an. ez