Grafinger Tafel-Gründer Hans Rombeck ist tot

Von: Michael Acker

Hans Rombeck gründete einst die Grafinger Tafel. Hier ist er mit den Mitarbeiterinnen Susanne Kreding, Vroni Wiedemann und Rosemarie Eibl (v.l.) zu sehen. © Stefan Rossmann

Die Fürsorge für benachteiligte Menschen war ihm ganz wichtig. Und: Der gläubige Katholik redete nicht nur, er handelte beispielhaft. Jetzt ist Hans Rombeck aus Grafing im Alter von 72 Jahren gestorben.

Grafing - Es ist rund 20 Jahre her, dass Rombeck im Pfarrgemeinderat, dem er lange Zeit angehörte, die Idee einbrachte, bedürftige Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Die Grafinger Tafel war geboren, die Rombeck bis zu seinem Tod tatkräftig unterstützte – nicht nur bei der Ausgabe der Lebensmittel selbst, nein, auch im Umfeld, wenn es darum ging, Öffentlichkeitsarbeit für die gute Sache zu machen, die Werbetrommel zu rühren, Sponsoren zu gewinnen.

Hans Rombeck ist mit 72 Jahren gestorben © Privat

Rombeck war als Marketingberater und Journalist vom Fach. Längst im Ruhestand, stellte er seine Dienste nicht nur der Tafel, sondern auch dem katholischen Kreisbildungswerk Ebersberg zur Verfügung. Für diese Einrichtung der Erwachsenenbildung übernahm er große Teile der Öffentlichkeitsarbeit, schrieb fleißig Pressemitteilungen, hielt engen Kontakt zu den Redaktionen und arbeitete von 1998 bis 2018 im geschäftsführenden Ausschuss mit.

Rombeck war ein Macher, kein Zauderer

Rombeck war ein Macher, kein Zauderer. Ein Mann, der gerne Verantwortung übernahm. Einmal sagte er auf die Frage, warum er für den Pfarrgemeinderat kandidiere: „Es ist wie beim Fußball: Man kann entweder am Rand stehen und zusehen oder mitspielen – ich spiele lieber mit.“

Als gläubiger Mensch engagierte sich der aus Nordrhein-Westfalen stammende Rombeck für die katholische Kirche, sei es im Grafinger Pfarrgemeinderat, dessen Vorsitzender er auch war, oder auf Dekanatsebene als Chef des Dekanatsrats. Dabei folgte er der Kirche nie blind, sondern hinterfragte der Arbeit genauso wie seine eigene. Er haderte damit, dass viele kirchlichen Angebote von den Menschen nicht mehr angenommen würden. Gerne und offen sprach er über die Auslöser dafür.

Verabschiedung und Trauerfeier

Trauergottesdienst mit anschließender Verabschiedung am Samstag, 2. April, um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Ägidius in Grafing. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.