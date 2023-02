„Juden-Plakat“: Geldstrafe für Grafinger (41)

Von: Angela Walser

Teilen

Vor dem Landgericht München II wollte der Angeklagte für sich einen Freispruch herausholen. Ohne Erfolg. © Symbolbild Sebastian Kahnert/dpa

Er war am Amtsgericht wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Ein Grafinger Ex-Mesner scheiterte in der Berufungsverhandlung mit seinem Wunsch nach Freispruch.

Grafing/München – Das Landgericht München II hat den Schuldspruch der Volksverhetzung gegen einen 41-jährigen Grafinger größtenteils bestätigt. Der Mann hatte im Oktober 2020 an vier Geschäften in Grafing und Glonn das Foto eines Schildes aus der NS-Zeit mit der Aufschrift „Juden werden hier nicht bedient“ geklebt.

Dafür und für die Verbreitung des Fotos in einem Internet-Chat war er im August 2021 vom Amtsgericht Ebersberg zu einer Geldstrafe von 8100 Euro (270 Tagessätze) verurteilt worden. Dagegen hatten der Angeklagte wie die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.

Angeklagter: Ich „plädiere auf einen Freispruch“

„Ich plädiere auf einen Freispruch“, antwortete der Angeklagte auf die Frage des Vorsitzenden Richters nach dem Berufungsziel. Der Mann, der acht Jahre als Benediktinermönch gelebt hatte, kam ohne einen Verteidiger zur Verhandlung. Für das Aufhängen der Bilder hatte er eine ganz eigene Erklärung parat. Es sei ihm darum gegangen, die Menschen sensibel für Ausgrenzungen zu machen, so wie sie in der NS-Zeit an der Tagesordnung gewesen seien. An einer Metzgerei hatte er ein Schild entdeckt, auf dem stand, dass Kunden nur mit Maske bedient würden, auch wenn sie über ein Attest auf Maskenbefreiung verfügten.

Auch der Angeklagte besaß nach einem Schlaganfall so eine Maskenbefreiung und fühlte sich selber ausgegrenzt. Genau neben den „Masken-Zettel“ hängte er seine Profikopie. Das Original-Schild hatte er im Jüdischen Museum in Berlin entdeckt. Im Chat hatte er seine Fotokopie noch mit dem Kommentar versehen, dass es in Grafing und Glonn „wieder Geschäfte gibt, die Menschen ausgliedern und diskriminieren.“

Mönch, Mesner, Baumarktmitarbeiter

„Meinen Sie, dass das jeder versteht, was Sie da meinen“, sprach ihn der Vorsitzende Richter auf seine Interpretation des Vorgehens an. „Ich dachte, dass man in Grafing aufmerksam ist“, antwortete der Mann, der einige Jahre als Mesner und in einem Baumarkt gearbeitet hatte. Der Polizeibeamte, der in diesem Fall ermittelt hatte, berichtete, dass der Angeklagte über einen Kommentar auf Merkur-Online überführt werden konnte. Der passte zu dem Beitrag im „Querdenken 089“-Chat. Außerdem gab es seine Fingerabdrücke auf der aufgehängten Fotokopie. Die Tatbeteiligung räumte der Angeklagte ein. Seine Spezln, die mitgemacht hatten, verriet er nicht.

In seinem Plädoyer warf er dem Amtsgericht Ebersberg als Erstgericht vor, dass es die Zusammenhänge seines Vorgehens verkannt habe. Er habe selber Ausgrenzung erfahren, durch seine sexuelle Ausrichtung sei er beschimpft und bespuckt worden und habe seine Arbeit verloren. Auch das Pandemie-Verbot, nicht auf Parkbänken sitzen zu dürfen, habe er als Diskriminierung empfunden, wie es sie im 3. Reich schon einmal gegeben hatte, als Juden sich nicht auf Bänke setzen durften. Das Landgericht änderte das Urteil dahingehend ab, dass die Anzahl der Tagessätze auf 210 und die Tagessatz-Höhe von 30 auf 15 Euro verringert wurde. Grund dafür war die Einstellung eines Chat-Beitrags und die rechtliche Würdigung der Gesamtstrafen-Bildung.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.