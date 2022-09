Klimaprotest im Grünen: 80 Grafinger für Fridays For Future

Von: Helena Grillenberger

Damit es der Menschheit nicht wie den Dinosauriern ergeht: Fridays For Future in Grafing. sro © Stefan Roßmann

In Grafing setzen am Freitag bei einer Demonstration im Stadtpark 80 Menschen ein Zeichen für Fridays For Future.

Grafing – Ein kleines blondes Mädchen mit Strohhut sitzt im Grafinger Stadtpark und malt ein Plakat. „Es reicht!“, steht in Großbuchstaben darauf. Auf der Wiese um sie herum haben sich etwa 80 Menschen eingefunden, die gemeinsam mit dem Bund Naturschutz dem Aufruf von Fridays For Future zum Klimastreik am Freitag, 23. September, gefolgt sind.

Vor allem ältere Menschen finden sich unter den Demonstranten – „Omas for Future“ steht auf einem der Plakate – aber auch ein paar Mitglieder der Grünen Jugend, Jugendliche sowie Familien mit kleinen Kindern sind Teil der Demonstration.

Klaus Grünebach: „Wir müssen was tun!“

„Ob wir hier demonstrieren, protestieren oder streiken ist mir egal!“, erklärt Klaus Grünebach, einer der Mitorganisatoren, am Mikrofon. „Aber wir müssen was tun!“

Bund Naturschutz, Grüne Jugend, ADFC sowie das Netzwerk Gerechter Welthandel richten das Wort an die Menschen im Stadtpark: Es geht um Lebensmittel, ÖPNV und Energiesparen.

Und ihre Nachricht ist klar und einstimmig: „Wir fordern jeden auf, mitzumachen!“

