Kampf um Bürgermeisteramt: Vier Männer treten gegen eine Frau an

Eine Frau auf dem Bürgermeisterposten? Das war und ist im Landkreis Ebersberg immer noch die große Ausnahme – genauso wie eine Rathauschefin aus dem Lager der Grünen.

Grafing – In der vergangenen Legislaturperiode ist diese Ausnahme in Grafing gleich in zweifacher Hinsicht Realität geworden. Und dabei bewarben sich in der Stichwahl damals sogar zwei Frauen um das Amt der Bürgermeisterin – was ebenfalls eine große Seltenheit ist.

In dieser Stichwahl 2014 setzte sich Obermayr deutlich durch, und zwar mit etwas über 60 Prozent gegen die CSU-Kandidatin Susanne Linhart. Jetzt haben die Christsozialen die Karten neu gemischt und wollen mit neuer Kompetenz antreten, die – wie Obermayr – ebenfalls aus dem Rathaus kommt.

Lang war gerätselt worden: Wen schickt CSU ins Rennen?

Lang war gerätselt worden, wen denn die Christsozialen wohl aufs Schild heben würden, bis schließlich bekannt gegeben wurde: Christian Bauer, der städtische Kämmerer soll es machen. Der 50-jährige Verwaltungsangestellte und Vater von drei erwachsenen Kindern kandidiert für das Amt des Bürgermeisters und gleichzeitig auf Listenplatz 1 der CSU für den Stadtrat. Damit hätte er beste Chancen auf einen Sitz in diesem Gremium – eigentlich. Ob er diesen Sitz allerdings antreten wird, steht noch nicht fest. Dazu müsste Bauer nämlich seinen Posten als Kämmerer aufgeben – was ihm durchaus „bewusst“ sei, wie er auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung sagt. Festlegen will er sich vor dem Urnengang im März aber lieber nicht. „Ich werde mich entscheiden, wenn die Wahl vorbei ist“, meint er.

Gleichzeitig Stadtrat und Kämmerer geht nicht

Gleichzeitig Stadtrat und Kämmerer zu sein, geht nicht, besagt Artikel 31 der Bayerischen Gemeindeordnung, in dem es deutlich heißt: „Ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder können nicht sein: Beamte und leitende oder hauptberufliche Arbeitnehmer dieser Gemeinde.“ Sollte Bauer Bürgermeister werden, braucht die Stadt ohnehin einen neuen Kämmerer. Aber zur Stadtratsliste der CSU kurz gesagt: Wo Bauer drauf steht, muss nicht zwingend Bauer drin sein – es könnte dann eben ein Nachrücker werden.

Unsicherheit auch bei einem anderen Kandidaten

Unsicherheiten gab es auch bei einem anderen Kandidaten – Walter Schmidtke von der Bayernpartei. Die Gruppierung mit dem Bayerischen Löwen im Wappen kämpfte lang, um die notwendigen Unterstützerunterschriften zusammenzubekommen. Ende Januar reichte es noch lange nicht, dafür punktete der 57-Jährige Schmidtke als Kandidat in spe bei der Podiumsdiskussion im Jugendzentrum schon mal mit verblüffender Ehrlichkeit. „Bis vor Kurzem war ich politisch vollkommen unbedarft“, sagte er da. Das mögen vielleicht manche als Manko empfinden, muss es aber nicht sein. In der Kommunalpolitik ist fast traditionell auch Platz für Quereinsteiger. Am Samstagvormittag war die Bayernpartei auf dem Marktplatz aber zuversichtlich, dass die notwendigen Unterstützerunterschriften zusammenkommen.

FDP will wieder in den Stadtrat

Politisch in Grafing bis zu seiner Bürgermeisterkandidatur wenig in Erscheinung getreten ist auch der SPD-Kandidat Christian Kerschner-Gehrling (48). Viele Grafinger werden ihn trotzdem gut kennen, weil er hier „lange in der Altenhilfe tätig war“, wie er selbst sagt. Ihm wird „in Grafing nicht genug in die Zukunft geguckt“. Mal schauen, wie seine persönliche Zukunft nach der Wahl auch mit der Zukunft Grafings verknüpft sein wird. Als SPD-Listenkandidat Nummer 1 ist ein Platz im Stadtrat für ihn jedenfalls höchstwahrscheinlich.

Die FDP gehört bislang nicht zum festen Inventar im Stadtrat, geschweige denn, dass sie mit eigenen Bürgermeisterkandidaten in die Kommunalwahl gehen würde. Claus Eimer (51) will nicht an diese Tradition anknüpfen und die Freien Demokraten wieder ins Ratsgremium führen. Die FDP hatte dort ihren letzten Sitz verloren, als Heinrich Hölzle aus der Partei aus und in die ÜWG eintrat, die dann 2005 in Freie Wähler umbenannt wurde.

