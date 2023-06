Kritik an Grafinger Containerdorf für Flüchtlinge

Von: Michael Seeholzer

Teilen

Die Wohncontainer am Grafinger Bauhof sind so gut wie bezugsfertig. Aller Voraussicht nach werden hier ab Mitte Juli Menschen einziehen. © Stefan Rossmann

Das Grafinger Rathaus musste schnell eine Lösung finden für ankommende Flüchtlinge und fällte eine Eilentscheidung. Dafür hagelte es jetzt Kritik.

Grafing – „Ghettobildung“, „kein Spielplatz!“, „Kriminalität aus Langeweile“ und „die Anwohner wurden nicht informiert“: So kommentierten einige Bauausschussmitglieder in der jüngsten Sitzung die Eilentscheidung der Grafinger Verwaltung, am städtischen Bauhof ein Containerdorf für 80 Asylsuchende zu errichten. Diese Eilentscheidung hatte Johannes Oswald (Grüne) in seiner Funktion als stellvertretender Bürgermeister getroffen. CSU-Rathauschef Christian Bauer war aber auch selbst an dem Vorgang beteiligt, wie er sagte.

50 Container für Flüchtlinge

In über 50 Containern werden hier Flüchtlinge unterkommen, die dem Landkreis zugeteilt werden und für die er eine Lösung finden musste. Jetzt ist alles vorbereitet, wurde in der Sitzung informiert. Um einen Standort auf dem Sportplatz des Gymnasiums zu verhindern, musste schnell eine Lösung gefunden werden. Eigentümer des Schulgeländes ist der Landkreis. Die Container seien da schon auf Tiefladern unterwegs gewesen. „Die Ereignisse haben sich dermaßen überschlagen“, berichtete Bauer und verwies darauf, dass die Stadt „schon 100 Flüchtlinge dezentral untergebracht“ hat. Das heißt: Diese Reserven sind inzwischen ausgeschöpft.

„Das ist weit weg von einer guten Lösung, aber derzeit die einzige Lösung“, eröffnete Christian Einhellig (FW) die Debatte über den Schnellschuss. Eine Einbeziehung der direkten Anwohner wäre aber trotzdem gut gewesen, meinte er. Veronika Oswald (FW) gab ihm Recht: Die unmittelbaren Anwohner hätten sich geärgert, dass nicht mit ihnen gesprochen wurde. „Ich bin schon ein paarmal angesprochen worden mit ziemlichem Unmut“, berichtete sie. „Das Schlimme ist, dass die Menschen nicht informiert wurden.“

Freier Wähler will „mehr Sicherheit auf der Straße“

Dem widersprach Bürgermeister Christian Bauer, der sich angesichts der Entwicklung zu einem frühen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit gewandt hatte. Einhellig forderte „mehr Sicherheit auf der Straße“ ein und verwies darauf, dass es vom Bauhof auf dem Weg nach Grafing keinen Gehsteig gebe. „Es ist damit zu rechnen, dass diese Herrschaften als allererstes den Aldi ansteuern“, sagte Einhellig und machte den Vorschlag, die Straße vom Bauhof nach Grafing in der Nacht wenigstens zu beleuchten. Der Verkehr dort sei „nicht allzu dicht“, wandte Bauamtsleiter Josef Niedermaier ein, sagte aber gleichzeitig, dass die nächtliche Beleuchtung der Fahrbahn bereits Gegenstand einer ersten Ortseinsicht seitens der Verwaltung gewesen sei.

Der Standort am Gymnasium jedenfalls wäre viel problematischer gewesen, so der Konsens im Gremium. Der entsprechende Bauantrag zur Errichtung einer Notcontaineranlage am Gymnasium wurde von der Tagesordnung genommen. Vom Tisch ist er damit aber noch nicht.

Lob und Tadel von den Grünen

Lob und Tadel zugleich gab es von Stadträtin Roswitha Singer (Grüne). „Ich finde beeindruckend, in welcher kurzen Zeit man das geschafft hat“, meinte sie, um anzufügen: „Als ungünstigen Standort finde ich das eher für die Flüchtlinge.“ Da war sie mit ihrer Meinung nicht alleine: Ihr Fraktionskollege Josef Biesenberger sagte: „Ich habe die Befürchtung, dass die Integrationsleistung ein Problem wird.“ Um hier eine Verbesserung zu erreichen, schlug er eine „Aufwandsentschädigung für den Helferkreis“ vor. Die Kräfte dieses Personenkreises, so berichtete Bauer aus einem Gespräch, würden langsam erodieren. „Was ich nicht möchte, ist, dass wir da draußen ein Ghetto bauen“, sagte Biesenberger und lieferte dazu wörtlich ein Stichwort: „Kriminalität aus Langeweile.“

Auch ein fehlender Kinderspielplatz für die Kleinsten unter den Asylbewerbern wurde kritisiert. CSU-Stadträtin Elli Huber (CSU) stellte die Frage nach dem zeitlichen Rahmen, also wie lange die Notunterkünfte dort vermutlich stehen werden. Bauamtsleiter Josef Niedermaier informierte, dass für die Container nach derzeitiger Rechtslage eine Frist von „maximal drei Jahren“ gelte wegen einer Sonderbefreiung.

Der Bauausschuss des Stadtrats segnete die Eilentscheidung der Verwaltung schließlich nachträglich und einstimmig ab. Die Baugenehmigung war aber aufgrund der herrschenden Rechtslage für solche Unterbringungsmöglichkeiten nur formal nachzuholen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.