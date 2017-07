Küche angebrannt

In Grafing im Blumenweg rückte die Feuerwehr am Montag zu einem Küchenbrand aus. Zur Bekämpfung musste die Drehleiter eingesetzt werden.

Plötzlich steigt der Rauch auf

von Michael Seeholzer schließen

Was die genaue Ursache war, ließ sich bisher nicht ermitteln. Als ein Grafinger Wohnungsinhaber am Montagmittag nachhause kam, stand plötzlich seine Küche in Flammen.