Zugbegleiter angegriffen - Streit um abgelaufenes 9-Euro-Ticket eskaliert

Von: Robert Langer

Die Bundespolizei im Einsatz. © Symbolbild „Bundespolizei“

Eine Polizeiaktion, ein aggressiver Fahrgast und ein abgelaufenes 9-Euro-Ticket: Das waren die Gründe für einen halbstündigen Zwangsaufenthalt eines Zuges in Grafing-Bahnhof.

Grafing-Bahnhof - Wie die Bundespolizei am Sonntag, 3. Juli, meldet, wurde am Samstag, 2. Juli, gegen 18.45 Uhr ein 28-jähriger Mann im EC 84 (Rosenheim - München) vor Grafing-Bahnhof einer Fahrscheinkontrolle unterzogen. Hierbei legte der in Waldkraiburg, Lkr. Mühldorf am Inn Lebende dem Zugbegleiter ein bereits abgelaufenes 9-Euro-Ticket (gültig vom 1. bis 30. Juni 2022) vor.

Ticket war abgelaufen

Als der 32-jährige Zugbegleiter ihm eine Fahrpreisnacherhebung (Fahrpreis 14,20 Euro) ausstellen wollte, entwickelte sich laut Polizei zunächst eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann den Zugbegleiter beleidigte. Des Weiteren weigerte sich der Kontrollierte, Personalien für die Erstellung der Fahrpreisnacherhebung auszuhändigen.

Kontrollierter wird aggressiv

Im Verlauf des Streits sprang der Mann unvermittelt auf und ging aggressiv auf den Mitarbeiter der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) zu. Dem Versuch ihn zu Würgen konnte der Zugbegleiter ausweichen, indem er die Hände des Afrikaners wegschlug. Der Zugbegleiter überwältigte den Angreifer und brachte ihn zu Boden; dabei kamen ihm zwei weitere ÖBB-Mitarbeiter zu Hilfe. Gemeinsam hielten sie den Mann bis zum Eintreffen alarmierter Streifen der Landes- und Bundespolizei fest.

Weitere Ermittlungen

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen gegen den Mann (versuchte Körperverletzung, Beleidigung, Betrug und Erschleichen von Leistungen) äußerte dieser Schmerzen durch das vorherige zu Bodenbringen im Zug, lehnte jedoch angebotene ärztliche Hilfe ab. Geprüft wird nun auch das Verhalten des Zugbegleitpersonals. Der Mann wurde zur Polizeiinspektion München-Ost gebracht. Alkohol oder Drogen sollen laut Polizei nicht im Spiel gewesen sein. Der Zug hatte laut Polizei einen Zwangshalt von rund einer halben Stunde in Grafing Bahnhof.

Rat der Bundespolizei

Die Bundespolizei weist eindringlich darauf hin, vorhandene 9-Euro-Tickets auf deren Gültigkeit zu überprüfen. Die Gültigkeitsdauer ist explizit auf den Fahrscheinen angegeben und endet stets um 24.00 Uhr des letzten angegebenen Gültigkeitstages.

