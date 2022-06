Landkreis Ebersberger bekommt zwei Wasserstoff-Tankstellen

Von: Josef Ametsbichler, Michael Seeholzer

So könnte die Zukunft aussehen: ein Lkw mit Wasserstoffantrieb. © Uwe Anspach/dpa

Die Stadt Grafing hat Planungen für eine Wasserstoff-Tankstelle genehmigt. Auch Glonn winkt das lange diskutierte Vorhaben durch, allerdings mit anderen Vorgaben.

Grafing – Es ist ein zweiter Versuch, in Grafing eine Wasserstofftankstelle zu errichten. In der jüngsten Sitzung des Grafinger Bauausschusses wurde der Weg geebnet für eine neue Gewerbefläche an der Münchener Straße östlich des bestehenden Lentner-Geländes. Ein erster Vorstoß in Richtung neue Tankstelle westlich der Straße auf einem freien Feld war von den Anwohnern dort mit scharfen Protesten quittiert worden. 60 Personen waren dazu im Rathaus.

Diesmal aber war es ruhig. Gegen die Stimmen von Walter Schmidtke (Bayernpartei), Josef Biesenberger und Ottilie Eberl (beide Grüne) wurde vom Gremium mehrheitlich der Einstieg in die entsprechende Flächennutzungsplanänderung abgesegnet. „Der Grundstückseigentümer zeigt Bereitschaft“, informierte Bauer über Vorgespräche. „Es gibt einen besonderen Ansiedlungswunsch“, nämlich für eine Wasserstofftankstelle. Anders als das geplante Vorhaben in Glonn (siehe Kasten) richtet sich das Angebot an Endkunden, soll also öffentlich zugänglich sein. Für die vom derzeitigen Grundeigentümer ursprünglich favorisierte Wohnbebauung „eignet sich diese Fläche keinesfalls“, erklärte Bauamtsleiter Josef Niedermaier.

Investor will seine konventionelle Tankstelle aus der Stadt aussiedeln

Das Gebiet sei belastet durch Bahnlinie und Staatsstraße. Der Stadtrat beschäftigt sich bereits seit 15 Jahren mit dieser Fläche, jetzt ergibt sich die Möglichkeit, hier eine Wasserstofftankstelle zu bauen. Auch einen privaten Investor gibt es, der mit den Platzverhältnissen seiner bisherigen Tankstelle in der Rotter Straße nicht mehr zurecht kommt. „Im Moment stehen die Autos dort bis auf die Fahrbahn zurück“, schilderte Bauer die Situation.

Erschlossen wird das Gelände durch einen zusätzlichen nördlich gelegenen Verkehrskreisel. Eine am Rand des neuen Gewerbegebietes stehende alte Hofstelle soll ausgeschlossen und in ein „urbanes Gebiet“ umgewandelt werden, damit sich Gewerbe und Wohnen nicht tangieren. Anbieten soll die Tankstelle neben Wasserstoff, chemisch H2, und klassischen Kraftstoffen auch Ladesäulen für Elektroautos.

Landkreis Ebersberg hinkt bei Wasserstofftankstellen im Bundesvergleich hinterher

Christian Kerschner (SPD) wollte in der Aussprache wissen, wie hoch denn die zu erwartende Gewerbesteuer der neuen Tankstelle sein werde. „Der macht mehr Geschäft mit Zigaretten als mit Wasserstoff“, mutmaßte er. Kerschner räumte aber ein, dass es statistisch gesehen in jedem Landkreis etwa im Durchschnitt zwei Wasserstofftankstellen gebe. Für den Betrieb von bis zu fünf mit diesem alternativen Kraftstoff betriebenen Bussen hat der Landkreis 850 000 Euro Investitionskostenzuschuss zugesagt. Der Grafinger Investor Manfred Singer wird die Tankstelle jedoch nach Auskunft der Verwaltung als rein private Investition verwirklichen. „Wir haben die Möglichkeit, hier einen Zukunftstrend mitzugestalten“, sagte Bauer.

Ottilie Eberl von den Grünen sah das Vorhaben eher kritisch: „Es ist nicht abzusehen, dass wir den Strom dafür herbekommen, da müsste schon in unmittelbarer Nähe ein Windrad stehen.“ Zur Erklärung: Zur Gewinnung von Wasserstoff und Sauerstoff aus normalem Wasser im Elektrolyseverfahren braucht es viel Strom. „Zuerst muss der grüne Strom kommen, dann können wir ihn verteilen“, meinte deshalb Biesenberger. Die Vor-Ort-Erzeugung des Treibstoffs ist bei Wasserstofftankstellen derzeit nicht üblich.

Max Graf von Rechberg (CSU) ist sich sicher: „Der Individualverkehr wird bleiben.“ Niedermaier erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass die neue Tankstelle über die B 304 „günstig zu erreichen“ sei. Claus Eimer (FDP) führte noch ein grundsätzliches Argument ins Feld: „Wir brauchen Gewerbe, weil wir Arbeitsplätze brauchen und Gewerbesteuer.“

Auch auf dem freien Feld westlich der Staatsstraße hält die Stadt daran fest, hier Gewerbe ansiedeln zu wollen. Es sollen aber Betriebe werden, die die Anwohner an der Gustl-Waldau-Straße nicht weiter belasten.

Glonner Busunternehmer Ettenhuber darf auf seinem Firmengelände bauen

Den lange schon verfolgten Plan des Glonner Busunternehmens Ettenhuber, am Betriebsstandort in Schlacht eine Wasserstoff-Tankstelle zu bauen, hat der Hauptausschuss des Gemeinderats am Dienstag mit 8:1 Stimmen genehmigt. Der Unternehmer beschränkt sich dabei aber auf die Versorgung seiner eigenen Fahrzeuge – fünf Wasserstoff-Busse hat die Firma nach eigenem Bekunden bereits geordert, 20 sollen es über die kommenden Jahre werden, die Hälfte des aktuellen Fahrzeugbestands am Standort. „Im Idealfall können wir unsere ganze Flotte betanken“, sagt Firmenchef Josef Ettenhuber. Geplant ist laut Sitzungsprotokoll die Lagerung von weniger als drei Tonnen Wasserstoff. Das Vorhaben hatte sich aufgrund von Bedenken im Glonner Gemeinderat immer wieder verzögert – zum Unmut des Unternehmers, der beim Umstellen auf klimafreundliche Antriebe Handlungsunfähigkeit befürchtete und schon mit einem anderen Standort kokettierte (wir berichteten). „Richtig, dass was passiert“, kommentiert er den Beschluss.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.