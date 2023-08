Grafing und sein Künstlerhaus: Letzter Wille und dann Stille

Von: Michael Acker

Das Haus des Ehepaars Elisabeth und Alfred Schöpffe an der Ecke Kothmüllerweg/Großottstraße steht seit Jahren leer. Das Künstlerpaar hat es der Stadt Grafing vererbt. © Stefan Rossmann

Warum ein Haus, das die Stadt Grafing geerbt hat, auch nach Jahren noch leer steht. Eine Spurensuche.

Grafing – Erben kann glücklich machen, es ist mitunter aber auch mit viel Arbeit und Unannehmlichkeiten verbunden. Diese Erfahrung macht gerade die Stadt Grafing. Ihr wurde vor Jahren ein Einfamilienhaus an der Ecke Großottstraße/Kothmüllerweg vermacht, das seitdem leer steht und nun zunehmend „vergammelt“, wie es ein Spaziergänger, der regelmäßig an dem Haus vorbeigeht, gegenüber der Ebersberger Zeitung ausdrückt.

Das Haus gehörte dem bekannten Grafinger Künstler Alfred Schöpffe und seiner Frau Elisabeth, ebenfalls Künstlerin und viele Jahre lang Kunsterzieherin am Gymnasium Grafing. Alfred Schöpfe starb schon im Jahr 1992, seine Frau 2020. Das Paar war kinderlos und vererbte das Haus der Stadt mit der Auflage, dass die Kunstwerke, die sich in dem Gebäude befinden, der Öffentlichkeit immer wieder gezeigt werden. Und: Einnahmen aus einem Verkauf des Hauses oder dessen Vermietung müssen dem Museum der Stadt Grafing zugute kommen.

Das Haus soll auf jeden Fall nicht verkauft werden

Soweit der letzte Wille, den Bürgermeister Christian Bauer (CSU) auf Anfrage der Ebersberger Zeitung bestätigt. Er verweist auf eine Ausstellung im Museum der Stadt, bei der Schöpffes Werke gezeigt worden seien. Mit einem Stadtratsbeschluss habe man die Erbschaft angenommen, die Abwicklung des Testaments hat sich laut Bauer allerdings bis Anfang 2021 hingezogen, erst danach habe die Stadt die Verfügungsgewalt über Gebäude und Grundstück erhalten.

Es folgten zwei Jahre, in denen auf den ersten Blick nichts passierte, das Haus weiterhin leer stand und der Garten zunehmend verwilderte.

Christian Bauer (CSU), Bürgermeister der Stadt Grafing. © Stadt

Doch sei die Stadt nicht untätig gewesen, geht aus den Antworten des Bürgermeisters hervor. Laut Beschluss des Kulturausschusses des Stadtrats soll der künstlerische Nachlass im Dachgeschoss der Stadthalle gelagert werden. Bauer spricht von 70 bis 100 Bildern, zum Teil ungerahmt, die sich in dem Haus befänden. Für diese müssten feuerhemmende Schränke besorgt werden, die längst bestellt seien. Allerdings gebe es Lieferschwierigkeiten, weshalb der Umzug der Bilder noch nicht habe stattfinden können.

Von einer „moderaten“ Sanierung ist die Rede

Und das Haus selbst? In dem Gebäude funktioniert nach Angaben Bauers die Heizung nicht mehr richtig, die sanitären Anlagen müssten erneuert werden, zudem müsse das Haus entrümpelt werden. Der Bürgermeister verweist auf einen Stadtratsbeschluss, wonach das Künstlerhaus „moderat“ saniert werden und danach an eine Künstlerin oder einen Künstler verpachtet werden solle. Ein Kunstschaffender habe sich bereits im Kulturausschuss des Stadtrats vorgestellt und sein Interesse bekundet. „Diese Nutzung würde dem Sinn des Testaments entsprechen“, sagt Bauer. Und er fügt an: „Das Haus soll auf jeden Fall nicht verkauft werden.“

