Gold und Geld erbeutet: Maskierte greift bei Ehepaar in Grafing sechsstelligen Betrag ab

Von: Josef Ametsbichler

Die mutmaßliche Betrügerin trug bei der Tat eine weiße Gesichtsmaske. Sie erbeutete Gold und Bargeld.

Fette Beute machte eine junge Frau, die ein Ehepaar in Grafing mit der Schockanrufer-Masche überrumpelt hat. Das Paar gab der Maskierten Gold und Bargeld.

Grafing - Schockanrufer haben in Grafing zugeschlagen, wo ihnen ein Ehepaar vor Ort in einem Wohnviertel einen sechsstelligen Betrag in Gold und Bargeld aushändigte. Das meldet das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt. Die Kripo Erding bittet um Zeugenhinweise.

Angeblicher Sohn ruft an und lügt Grafingern eine Unfallgeschichte vor

Demnach fand die Übergabe am Nachmittag des gestrigen Donnerstags, 9. März, statt. Das Ehepaar aus Grafing händigte einer Betrügerin Goldmünzen und Bargeld im Wert eines sechsstelligen Eurobetrages aus, so die Beamten. Vorausgegangen war demnach ein Anruf, in dem sich eine bislang unbekannte männliche Person als Sohn der Eheleute ausgab.

Angeblich hätte dieser einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse nun einen hohen Bargeldbetrag aufbringen, um einer Haftstrafe zu entgehen. Im Verlauf des Gesprächs, das sich über einen längeren Zeitraum hinzog, telefonierten die Geschädigten auch mit einem angeblichen Polizeibeamten.

Abholerin mit Maske und Stofftüte holt Werte ab

Zwischen 15 Uhr und 15 Uhr kam dann eine bislang unbekannte Abholerin an die Wohnadresse, übernahm eine Stofftüte mit Goldmünzen und Bargeld und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich Klausenweg, Dobelklause, Nockherweg, Löwengrube und Pfarrer-Dr.-Zeller-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 08122/9680 zu melden.

Täterbeschreibung - Zeugen gesucht

Die Abholerin war laut Beschreibung der Beamten etwa 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hatte dunkle, schulterlange Haare. Sie trug zum Zeitpunkt der Übergabe eine weiße Gesichtsmaske und eine lange Jacke bzw. Mantel.

Die Beamten warnen immer wieder vor betrügerischen Anrufen, die unter Vorspiegelung einer Notsituation darauf drängen, Geld oder Wertsachen an vermeintliche Polizeibeamte auszuhändigen. Die echte Polizei gehe so grundsätzlich nicht vor.

