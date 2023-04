Grafinger Mehrgenerationenhaus immer noch in der Warteschleife

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Mehrere Generationen unter einem Dach: Das wünscht sich der Grafinger Verein (Symbolfoto) © Westend61/IMAGO

Seit langem wird in Grafing über ein Mehrgenerationenhaus gesprochen. Doch das Projekt kommt nicht wirklich in Schwung, klagt der Verein „WiNGS“.

Grafing – Gemeinsam statt einsam lautet das Motto der Mehrgenerationen-Wohnprojekte, die Wohnen für unterschiedliche Generationen mit Gemeinschaftsräumen, Café und Arztpraxis vereinen. Die Idee dahinter: Das Zusammenleben einer ausgewogenen Mischung aus Singles, Familien und Senioren zu ermöglichen, die in ihrer Zusammensetzung die Gesellschaft abbildet.

Im Landkreis gibt es ein solches Angebot bereits: Das Mehrgenerationenhaus der MARO-Genossenschaft in Landsham. Auch in Pliening wird nun eine solche Seniorenwohnanlage gebaut. Laut Plienings Bürgermeister Roland Frick ein „Meilenstein“ – denn trotz solcher Beispiele sei die Umsetzung noch etwas besonderes, schreibt der Verein „WiNGS Wohnen in Nachbarschaft Grafing Stadt“ in einer Pressemitteilung.

Jede Partei hatte Unterstützung zugesagt

So habe zur Kommunalwahl 2020 in Grafing jede Partei im Programm die Forderung nach einem Mehrgenerationenhaus unterstützt. Doch der Verein bemängelt: „Papier scheint geduldig zu sein.“ Denn drei Jahre nach der Wahl würden neue Baugebiete noch immer nur für Wohnungen geplant – ein Konzept für strukturell geplante Altersmischung oder gemeinsame Flächen für Treffpunkte sei nicht zu finden, bemängelt der Verein.

Seit über acht Jahren werbe er für ein solches „zukunftsweisendes Leuchtturm-Projekt“ in der Bärenstadt. Der Grafinger Verein wünscht sich ein Mehrgenerationenhaus, in dem neben eigenen, abgeschlossenen Wohnungen für jede Mietpartei auch Gemeinschaftsräume realisiert würden. Es könnten auch kleine Wohngemeinschaften für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Behinderungen integriert werden, erklärt Wings. Eine reine Win-Win-Situation also, nach Ansicht des Vereins. Denn ein solches Projekt hätte ihm zufolge viele Vorteile: So würden die Mieter zum Beispiel Verantwortung für ein Leben in Gemeinschaft übernehmen, da die Nachbarn füreinander sorgen würden. Senioren könnten länger in ihrem Zuhause wohnen bleiben. Durch gemeinschaftliche Kindererziehung könnten Familien in der Kinderbetreuung entlastet werden. Damit wären weniger Betreuungsplätze notwendig, schreibt der Verein.

Wohnungen können kleiner ausfallen

Außerdem stünde den Bewohnern durch die gemeinsam genutzten Räume, wie einem Gemeinschaftsraum oder einer gemeinsamen Werkstatt, viel Platz zur Verfügung. Die Wohnungen selbst könnten kleiner ausfallen und es wäre eine geringere Bodenversieglung notwendig. Eine Mischung aus frei finanzierten und geförderten Wohnungen könnte zudem ein Miteinander unabhängig vom jeweiligen finanziellen Hintergrund ermöglichen.

Von einem solchen Projekt könnten viele Grafinger nur profitieren, ist der Verein überzeugt. Es sei nur verwunderlich, wieso der Grafinger Stadtrat bisher nicht für ein Mehrgenerationenhaus zu begeistern war, schreibt er in seiner Pressemitteilung.

Grafings Bürgermeister nennt Gründe für Stillstand

Das kann Grafings Bürgermeister Christian Bauer (CSU) jedoch ganz einfach erklären: Der Bau eines Mehrgenerationenhauses sei tatsächlich schon Gegenstand von Beratungen im Stadtrat gewesen. Dabei sei es immer um eine Bereitstellung eines günstigen Baugrundstückes durch die Stadt gegangen. „Rechtlich ist aber eine solche Vergabe eines vergünstigten Grundstücks nur dann Aufgabe der Stadt, wenn sie nach sozialen Kriterien erfolgt“, erklärt der Bürgermeister.

Nicht alle Interessenten im Verein erfüllen die sozialen Kriterien, die es für die Vergabe bräuchte – und die Stadt verfüge über kein geeignetes Grundstück. „Bisher konnte keine Lösung gefunden werden“, so Bauer. Dem Verein seien bereits private Anbieter genannt worden, über deren Grundstücke das Projekt umgesetzt werden könnte. Anscheinend bislang ohne Einigung.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.