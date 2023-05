Mit Riesenschritten zum Windrad

Von: Michael Seeholzer

Grafing drückt aufs Gas auf dem Weg zum eigenen Windrad. © M. Frankenberg

Grafing will endlich Schwung in die Windenergie bringen. Im Juni soll für einen Windradbau die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Grafing - Bei dem Grafinger Vorhaben sitzen mit ihrer Expertise mit im Boot: Hans Zäuner und Werner Stinauer, die Betreiber des bereits bestehenden und privatwirtschaftlich betriebenen Windrades in Hamberg in der Gemeinde Bruck. Die beiden haben das schwierige Genehmigungsverfahren bereits einmal erfolgreich durchlaufen.

Im Oktober war das Thema im Bauausschuss schon angetippt worden. In der Nähe des neuen, geplanten Gewerbegebietes gegenüber der Auto Grill GmbH soll eine Wasserstofftankstelle entstehen. Damals hieß es, es gebe in der Nähe einen geeigneten Standort für ein Windrad, das die Energie für die Wasserstoffherstellung liefern könne.

Windrad soll ein Bürgerkraftwerk werden

Tatsächlich wurden die Hürden für den Bau eines solchen Vorhabens inzwischen niedriger. An Bahnlinien, neben Gewerbegebieten und auch im Wald gelten demnach geringere Mindestabstände von Windrädern zur Nachbarschaft. Der im Bauausschuss angedeutete Standort hätte vielleicht gleich alle drei Merkmale auf einen Schlag zu bieten. Das Vorhaben wurde nicht dem regionalen Planungsverband gemeldet. Die Stadt will damit kommerzielle Betreiber der Windenergieanlage fernhalten. Das Windrad soll ein Bürgerkraftwerk werden.

„Das ist für uns auch die Voraussetzung, dass wir mitmachen“, sagt Hans Zäuner auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung. Die Verwaltung will einen Regiebetrieb durch die Stadt errichten. „Die Bürgerbeteiligung soll mittels Darlehen erreicht werden“, informierte Bürgermeister Christian Bauer im Stadtrat. Das ist rechtlich nicht ganz unknifflig. Da Bürgerwindanlagen in der Regel als GmbH – wie in Hamberg – geführt werden, „gibt es zur Umsetzung als Regiebetrieb kaum Erfahrungswerte“, informierte die Verwaltung. Die Rechtsaufsichtsbehörde hält dieses Modell aber für durchführbar. Einziger Haken: Der Zinssatz für das von den Bürgern gewährte Darlehen darf nicht höher sein als der Bankzins. Insofern spielt den Grafingern der derzeit steigende Zins sogar in die Karten, weil eine höhere Verzinsung eine Beteiligung für die Bürger interessanter macht.

Zum Zeitplan: Nach dem Aufstellungsbeschluss zur Flächennutzungsplanänderung soll ein Vorbescheid geprüft werden, bei dem nach K.o-Kriterien gesucht wird. Es geht dabei um Flugsicherheit, militärische Schutzzonen des Luftverteidigungsradars Freising, die Anforderungen des Deutschen Wetterdienstes und die Netzeinspeisung. Ist das abgearbeitet, werden die notwendigen Gutachten beauftragt zu den Themen Schallschutz, Schatten- und Eiswurf, Windmessungen, Turbulenzen, Bodenbeschaffenheit und Umweltverträglichkeit.

Bürgermeister Bauer: „Wir brauchen etwa 5000 Quadratmeter Fläche“

„Wir brauchen etwa 5000 Quadratmeter Fläche“, informierte Bauer. Die Gespräche mit den Grundeigentümern seien „im Ergebnis sehr positiv“ verlaufen. Deshalb werde derzeit „der Grunderwerb finalisiert“. Die Verwaltung habe geeignete Flächen ermittelt, der „endgültige Standort wird sich im Laufe des Verfahrens finden“, informierte Bauer. Eine erste artenschutzrechtliche Einschätzung wie auch Betrachtungen zu Schatten- und Schallemissionen sei „positiv ausgefallen“. Der Bürgermeister versprach, dass zeitnah eine Informationsveranstaltung stattfinden wird für betroffene Anwohner.

„Wir wollen nur mit Bürgern eine Beteiligung schaffen, die hier wohnen“, erteilte Bauer eventuellen Investoren bereits im Vorfeld eine Absage. Da es sich jetzt im Stadtrat um eine reine Informationsweitergabe handelte, fasste der Stadtrat keinen Beschluss.

