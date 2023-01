Mitfahrbankerl: Gut gemeint, aber tot

Von: Michael Seeholzer

Die Mitfahrbank am Grafinger Marktplatz. © Stefan Rossmann

Die Idee klang verlockend: Wer von A nach B wollte, aber kein Auto zur Verfügung hat, setzt sich aufs Mitfahrbankerl und wird mitgenommen. Problem: Es klappt nicht.

Landkreis – „Eigentlich ist das Projekt gescheitert.“ Das sagte Grafings Bürgermeister Christian Bauer (CSU) auf eine Anfrage am Ende der jüngsten Finanzausschusssitzung. Es ging um die Akzeptanz und den Zustand der Mitfahrbankerl im Stadtgebiet. Eine kleine Umfrage in den Nachbargemeinden macht deutlich: Die Bankerl führen allesamt ein Mauerblümchendasein. Und sie sind immer wieder Zielscheibe mutwilliger Zerstörungen.

Resonanz auf Mitfahrbankerl ist äußerst überschaubar

Für den Aufwand, der für die Mitfahrbankerl betrieben werden muss, ist die Resonanz äußerst überschaubar. Im Grafinger Finanzausschuss argumentierte Ottilie Eberl (Grüne) zwar, dass man auf den Bänken nur deswegen so wenige Mitfahrwillige sitzen sehe, weil sie eben so schnell mitgenommen würden. „Das glaube ich weniger“, kontert Bauer diese Sichtweise jedoch. Josef Oswald, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Glonn und Rathauschef in der Marktgemeinde, sieht das ähnlich: „Trampen ist aus der Mode gefallen“, sagt er. Er könne sich nicht vorstellen, dass es Eltern gebe, die zu ihren Kindern sagen würden, „sie sollen sich da hinsetzen und mitfahren“.

Michael Eisenschmid, der Bürgermeister der Gemeinde Moosach, meint vorsichtig: „Die Resonanz ist wahrscheinlich nicht so gut, ich finde es aber schon gut, dass wir die Mitfahrbänke dastehen haben.“ In Moosach mussten seiner Auskunft nach ebenso wie in anderen Gemeinden Schilder ausgewechselt werden, in Grafing hingegen fehlen sie an manchem Bankerl inzwischen ganz, weil sie jetzt vielleicht in irgendeinem Partykeller an der Wand hängen. In Glonn verschwinden die Schilder mit den gewünschten Zielorten nach Gebrauch wieder in einer Art Box, aus der sie an einem festen Scharnier ausgeklappt werden können. Das scheint sich bewährt zu haben. In den vergangenen Tagen allerdings verschwanden die Bankerl gleich ganz – nämlich unter einem Schneehaufen, den die Räumfahrzeuge aufgetürmt hatten.

Energieagentur sieht gewünschtes soziales Miteinander

Auf der Internetseite der Energie-Agentur Ebersberg finden sich Informationen zum Mitfahr-Netzwerk. „Mitfahrbänke sind Treffpunkte für spontane Fahrgemeinschaften. Das Konzept setzt auf ein gewünschtes soziales Miteinander. Es knüpft an eine Tradition aus früheren Zeiten an, Menschen mitzunehmen, die selbst nicht mobil sind“, heißt es dort. Oswalds Bedenken bezüglich der Risiken, bei einem Unbekannten ins Auto zu steigen, werden zwar nicht direkt geteilt, aber immerhin gilt die Empfehlung der Behörde, sich erst ab dem Alter von 16 Jahren zwecks Mitnahme auf das Bankerl zu setzen.

Die Idee hinter dem Projekt ist eigentlich einleuchtend: Wenn zwei statt einer Person im Auto sitzen, halbiert sich der Spritverbrauch pro Person. In den meisten Autos im täglichen Straßenverkehr sitzt nur der Fahrer. Direkt unbenutzt sind die Bänke in Glonn nicht. Oswald hat festgestellt, dass sich die Leute dort gerne niederlassen, „um sich auszuruhen oder Brotzeit zu machen“. In Moosach sei durch das Ruftaxi und zusätzliche Busverbindungen die Versorgung inzwischen deutlich verbessert worden, informiert Eisenschmid. Die Bürger würden lieber von diesem Angebot Gebrauch machen, als sich jetzt bei früh einsetzender Dunkelheit auf die Mitfahrbank zu setzen. Es gebe aber, so weiß der Moosacher Rathauschef, sogar Stammgäste, die regelmäßig und gerne die Mitfahrgelegenheit nutzen würden. Eine Frau in Moosach zum Beispiel habe er auf diese Weise schon selbst mit dem Auto mitgenommen. „Schlimm ist, dass es immer wieder welche gibt, die etwas kaputt machen müssen“, bedauert Eisenschmid wiederkehrenden Vandalismus.

Mitfahrbankerl in bedauernswertem Zustand

In Grafing schauen die Mitfahrbankerl so mitgenommen aus wie das Gebiss eines alten Preisboxers: Lauter Lücken oder gar nichts mehr drin. Am Stadtbahnhof fehlen zum Beispiel alle Schilder. Wenn jedes Jahr Kosten entstehen und schließlich niemand mehr das Angebot wahrnehme, könne man schon die Überlegung verstehen, dass die Kommunen eines Tages die Mitfahrbänke wieder infrage stellen werden, sagt Eisenschmid.

Ganz so weit ist es in Grafing aber trotz der massiven Zerstörungen noch nicht. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sie wieder ganz abbauen werden“, sagt Bauer. Die Bänke sollen jetzt erst einmal neu gestrichen und mit neuen Schildern versehen werden. Dazu könnte sich die Verwaltung eine Kooperation mit der örtlichen Transition Town Initiative vorstellen, wie der Bürgermeister sagt. „Die Idee ist schon gut“, räumt auch er ein. Aber der Weiterbetrieb der Mitfahrbankerl müsse mit „möglichst wenig Aufwand“ erfolgen.

