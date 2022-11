Mitten in der Nacht bei Grafing: Taxi erfasst Fußgänger (16) - schwer verletzt

Unfall

Von Armin Rösl schließen

Ein Taxi hat in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Grafing einen 16-jährigen Fußgänger erfasst. Der Jugendliche verletzte sich schwer. Der Unfall geschah gegen 2.30 Uhr.

Grafing - Mitten in der Nacht von Freitag auf Samstag hat auf der Rotter Straße in Grafing ein Taxi einen 16-jährigen Fußgänger angefahren, der am rechten Fahrbahnrand in Richtung Jakobneuharting ging. Der Unfall ereignete sich gegen 2.35 Uhr auf Höhe Neudichau, teilt die Polizeiinspektion Ebersberg mit. Nach bisherigen Erkenntnissen habe das Taxi den Jugendlichen von hinten mit dem rechten Außenspiegel am Oberkörper erfasst.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Der 16-Jährige habe sich bei dem Zusammenprall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, heißt es im Pressebericht der Ebersberger Polizei. Die Fahrerin eines entgegengekommenen Autos sowie die Insassen des Taxis hätten sofort Erste Hilfe geleistet. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.