Müllcontainer in Brand gesetzt: Flammen greifen auf Schule über

Von: Michael Acker

Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Bekämpfen des Brandes an der Johann-Comenius-Schule Grafing. © Barth

Unbekannte haben eine Mülltonne auf dem Gelände der Johann-Comenius-Schule in Grafing in Brand gesetzt. Die Flammen schlugen auf das Schulgebäude über. Schaden: 50.000 Euro

Grafing - In den frühen Morgenstunden des Freitags brannte eine Mülltonne an der Förderschule in Grafing. Die Kripo Erding ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht nach Zeugen. Passanten hatten gegen 2.15 Uhr einen in Flammen stehenden Abfallbehälter an der Kapellenstraße mitgeteilt. Der Feuerwehr Grafing, die von anderen Wehren unterstützt wude, gelang es den Brand zügig zu löschen.

Ein Übergreifen des Feuers auf die Außenfassade der Schule konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Personen, die verdächtige Beobachtungen zum genannten Zeitpunkt gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.

Ersten Schätzungen zufolge entstand an dem Gebäude und dem Müllcontainer ein Sachschaden von insgesamt etwa 50 000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Grafing, Ebersberg, Nettelkofen und Elkofen. Erst in der Nacht zum Sonntag hatte die Feuerwehr Grafing einen größeren Einsatz.

