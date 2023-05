Stadtmuseum Grafing bewahrt „Euthanasie“-Opfer vor dem Vergessen

Von: Sabine Heine

Museumsleiter Bernhard Schäfer mit einer Karte, die die Tötungseinrichtungen des NS-Regimes zeigt. © sro

Eine neue Ausstellung im Museum Grafing widmet sich den Opfern von Zwangssterilisation und „Euthanasie“ aus dem Landkreis. Und bewahrt sie so vor dem Vergessen.

Grafing – Das Thema ist so furchtbar und abstoßend, dass man sich damit eigentlich überhaupt nicht auseinandersetzen möchte. Und dennoch: Es gehört zu unserer Geschichte. Deshalb muss man darüber reden, auch wenn es richtig weh tut. Es geht um Zwangssterilisierung und „Euthanasie“, um zwei der schlimmsten Verbrechen, die die Zeit des Nationalsozialismus hervorgebracht hat. Der Grafinger Historiker und Leiter des dortigen Stadtmuseums hat sich in diese grausame Thematik eingearbeitet, hat dem Schrecken Gesicht gegeben. Am Samstag, 20. Mai, eröffnet Schäfer um 16 Uhr im Museum der Stadt Grafing seine neue Sonderausstellung „Die Opfer von Zwangssterilisierung und ,Euthanasie’ aus dem Ebersberger Raum“.

Ungefähr 240 Personen aus dem Ebersberger Raum, fand Schäfer in seinen langjährigen und aufwendigen Recherchen heraus, traf das Schicksal der Zwangssterilisation. Etwa 30 Personen wurden im Zuge des NS-„Euthanasie“-Programms ermordet. Den „Euthanasie“-Opfern widmet Schäfer in der Ausstellung den meisten Raum. Für jede und jeden von ihnen hat Schäfer eigene Texte verfasst, manchmal auch mit einem Bild. Damit rettet er diese Personen immerhin vor dem Vergessen. Jedes einzelne dieser Schicksale ist eine Mahnung. Auch deshalb sollte der Besuch dieser berührenden Ausstellung insbesondere für Schüler Pflicht sein. Wo sonst bekommt man Geschichte so nah am eigenen Lebensraum erklärt?

Umfangreiches Rahmenprogramm

Für alle, die sich tiefer in das Thema einarbeiten möchten, gibt es in den nächsten Wochen ein umfangreiches Rahmenprogramm. Bereits am Donnerstag, 25. Mai, gestaltet Annette Eberle einen Lichtbildervortrag „Zwangssterilisation und Patientenmorde im Nationalsozialismus“. Am Donnerstag, 22. Juni, spricht Nikolaus Braun über „,... nicht Hunderte, sondern Tausende werden ermordet...’ Die Euthanasie-Verbrechen in Oberbayern.“

„Auf den Spuren von Opfern und Tätern in Eglfing-Haar“ geht es am 1. Juli bei der Besichtigung des Psychiatrie-Museums in Haar. Professor Michael von Cranach spricht am 12. Juli im Museum Grafing über die Psychiatrie in Bayern in der Zeit des Nationalsozialismus.

Am 22. Juli gibt es eine Studienfahrt nach Schloss Hartheim, wo viele der Ebersberger „Euthanasie“-Opfer ermordet wurden. Schließlich wird es am 27. Juli noch einmal persönlich. Da spricht Bernhard Schäfer beim Archiv-Stammtisch über das traurige Schicksal des Dominikus Kraißer aus Schammach.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung im Museum der Stadt Grafing läuft bis zum 10. September. Geöffnet ist das Museum sonntags von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 18 bis 20 Uhr. Führungen durch die Ausstellung für Besuchergruppen und Schulklassen nach Anmeldung. Weitere Informationen bei Museumsleiter bernhard.schaefer@grafing.de und im Internet unter www.museum-grafing.de

