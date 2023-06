Mutmaßlicher Messerstecher von Grafing muss in U-Haft

Von: Robert Langer, Michael Acker

Die Polizei konnte den Täter am Tatort festnehmen. (Symbolfoto). © Symbo © /Carsten Rehder

Der mutmaßliche Messerstecher von Grafing muss in Untersuchungshaft. Das ordnete am Montag, 19. Juni, ein zuständiger Richter an, wie die Polizei mitteilt.

Grafing – Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 66-jährigen Deutschen. Er soll während des Kneipenfests am vergangenen Samstag, 17. Juni, in einem Biergarten plötzlich auf einen 49-jährigen Franzosen eingestochen haben. Er konnte jedoch von Gästen überwältigt werden.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, kam es am Samstag, 17. Juni, in einem Biergarten in Grafing zur Zeit des Kneipenfestes zu einem versuchten Tötungsdelikt. Betroffen war ein 49-Jähriger, ein in Deutschland lebender Franzose. Der tatverdächtige Angreifer, ein Deutscher, wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen.

Attacke im Biergarten: 66-Jähriger greift mit Messer an

Nach aktuellem Stand stellt sich Situation laut Polizei so dar: Gegen 23.50 Uhr kam es zwischen zwei Biergartenbesuchern in Grafing zu einer Auseinandersetzung. In Folge dessen zog ein 66-Jähriger ein Messer und verletzte den 49-Jährigen damit im Kieferbereich.

Der Tatverdächtige konnte durch die Unterstützung weiterer Gäste zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festgehalten werden. Die Polizei Ebersberg war als Erste vor Ort. Zudem wurden Kräfte aus Erding hinzugezogen.

Verletzter wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Geschädigte wurde zur Versorgung der Schnittverletzung ins Krankenhaus verbracht. Er sei auf dem Weg der Besserung, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft München II leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ein.

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet oder Angaben zum vorausgegangenen Geschehen machen können, sich unter Telefonnummer (0 81 22) 96 80 zu melden.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.