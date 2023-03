Stadtrat über Finanznot: „Dem Bürger danken, dass er so viel gearbeitet hat“

Von: Michael Seeholzer

Der Grafinger CSU-Stadtrat Maximilian Graf von Rechberg. © Stefan Rossmann

Die finanzielle Lage der Stadt Grafing ist trotz sprudelnder Einnahmen bei der Einkommensteuer angespannt. Das liegt weniger an der Stadt als am Landkreis, sagen die Verantwortlichen vor Ort.

Grafing – Nach Ebersberg hat es jetzt auch Grafing erwischt: „Das ist unser schwierigster Haushalt jemals“, sagte Bürgermeister Christian Bauer (CSU) in der jüngsten Stadtratssitzung am Dienstagabend. Da ging es um den Haushaltsplan 2023. Der kam nur unter großen Mühen zustande. Kurzum: Künftig regiert der Rotstift.

Der Ebersberger Kämmerer Josef Gibis hatte neulich bereits die Haushaltslage der Kreisstadt als „Katastrophe“ bezeichnet (wir berichteten). Ganz so schlimm ist es in Grafing jetzt noch nicht, aber auch hier ist die Situation mehr als nur angespannt. Bauer kann das gut beurteilen. Schließlich war er lange Jahre Kämmerer der Stadt.

Grafing klagt über knappe Kasse wegen Kreisumlage

In Sachen kommunale Finanzen ist er damit quasi der Profi unter den Bürgermeistern im Landkreis. Sein Wort hat Gewicht im Kreise der Kollegen, auch wenn nicht immer alle einverstanden sind, mit seinen Einlassungen zu den öffentlichen Finanzen. Besonders mit der Kritik an der Höhe der Kreisumlage tritt der Grafinger Bürgermeister regelmäßig in Erscheinung. Und so war es auch in der Stadtratssitzung wieder. „Die Gemeinden können das nicht mehr leisten“, sagte er knapp.

Nur 400.000 Euro Spielraum übrig

Und da sind sich die Mittelzentrumspartner Ebersberg und Grafing einig: Hauptursache der aktuellen Schieflage sei eben die Erhöhung der Kreisumlage. „Weitere Umlageerhöhungen sind für uns und andere Kommunen nicht mehr möglich“, warnte Bauer in Richtung Landkreis.

Nur ein paar Zahlen, auf die sich der Stadtrat einstimmig einigte: Der Grafinger Haushalt 2023 hat ein Gesamtvolumen von 44,3 Millionen Euro. Statt fünf Millionen Kreditermächtigung sind es jetzt „nur“ 3,3 Millionen. Die Freie Finanzspanne ist auf 400 000 Euro geschrumpft. Zur Erklärung: Das ist die Reserve, mit der die Stadt jonglieren kann. „Es wurde gespart, wo es nur geht, damit der Haushalt überhaupt genehmigungsfähig wird“, berichtete der Bürgermeister.

CSU-Stadtrat mahnt zum Sparen und lobt fleißige Bürger

Dabei ist die Einnahmesituation der Stadt komfortabel. Die Steuern sprudeln. „Man muss dem Bürger danken, dass er so viel gearbeitet hat“, meinte CSU-Stadtrat Max Graf von Rechberg. Der Anteil an der Einkommensteuer ist deshalb beträchtlich ausgefallen.

Rechberg gehört im Ratsgremium zu denen, die regelmäßig vor lockerer Ausgabepolitik warnen. „Man kann sich alles wünschen, aber zu Weihnachten ist auch nicht alles unter dem Baum“, sagte er und hielt den Stadträten einmal mehr den Spiegel vor Augen. Wenn es nicht gelinge, sich von allerlei Wunsch-Extras zu trennen, werde der Bürger sich am Ende einer Steuerbelastung von 70 Prozent gegenübersehen. Die Leute werden sich fragen, „warum soll ich dann überhaupt noch arbeiten?“ Roswitha Singer (Grüne) gab ihm recht: „Es ist die Frage, ob wir immer 150 Prozent bieten müssen.“ Die Stadträtin meinte damit die freiwilligen Leistungen der Stadt.

