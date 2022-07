Nach Sturz aus Berghütte: So viel bekommt das Grafinger Opfer

Von: Angela Walser

Auf der Tutzinger Hütte nahe der Benediktenwand hatte sich das Unglück im Jahr 2016 ereignet. © : Bernd Ritschel

Christian G. aus Grafing war in stark alkoholisiertem Zustand bei einem Aufenthalt auf der Tutzinger Hütte dreieinhalb Meter tief gestürzt – seitdem sitzt er im Rollstuhl und kämpft um finanzielle Entschädigung.

Grafing – Der Rechtsstreit um den Sturz eines Wanderers aus der Tutzinger Hütte nahe der Benediktenwand (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ist noch immer nicht beendet. Vor dem Landgericht München II ging es am Montag, 11. Juli, um die finanzielle Entschädigung des Steuerberaters Christian G. aus Grafing. Das Oberlandesgericht München hatte vor zwei Jahren eine Mitschuld des Hüttenwirts von 15 Prozent festgestellt. Die Entschädigungssummen für den querschnittsgelähmten Wanderer, die eigentlich außergerichtlich geregelt werden sollten, erschienen dem Geschädigten zu gering. Deshalb erhob er Klage.

Christian G., Steuerberater und Unfallopfer aus Grafing. © Nina Gut

Vor Gericht wurde ein Teil der Summen per widerrufbarem Vergleich abgeklopft. Hält der Vergleich, bekommt das Unfallopfer weitere 25 000 Euro Schmerzensgeld, für die Heilbehandlung 3400 Euro, für die Haushaltsführung ein Plus von 20 000 Euro, für den Hausumbau sowie die Anschaffung eines behindertengerechten Pkw weitere 6000 Euro und eine jährliche Pauschale über 900 Euro an Heilmittelkosten, die kapitalisiert werden könnte.

Für die Prüfung der Erwerbsfähigkeit soll noch ein Gutachten eingeholt werden

Ohne die Pauschale macht das zusammen 54 500 Euro. Der Grafinger hatte zuvor von einer Versicherung bereits 75 000 Euro und von einer anderen 65 500 Euro erhalten. Nun geht es noch um die Erwerbsfähigkeit. Dafür soll ein ärztliches Gutachten eingeholt werden.

Die Frau des Verunglückten, berichtete sehr emotional, dass sie stolz auf ihren Mann sei, dass er zumindest etwas arbeite. „Er verdient einen Bruchteil“, sagte sie, „aber andere sind depressiv“, fügte sie hinzu. Tatsächlich kann der Steuerberater nicht lange sitzen, muss sich immer wieder hinlegen, stundenweise auch auf den Bauch, weil er seit Anfang Mai unter einem Dekubitus leidet. Außerdem plagen ihn immer wieder Harnwegsinfektionen. „Ich bin weit entfernt von einem normalen Berufsleben“, sagte er.

Abendessen vor der Katastrophe mit viel Alkohol

Zur Erinnerung: Christian G. war 2016 zu der Hütte gewandert und wollte dort übernachten. Zum Abendessen und danach trank er Weißbiere, Wein und Schnäpse, bevor er sich schlafen legte. Nachts wachte er auf und ging zur Toilette. Auf dem Rückweg griff er nach der falschen Tür. Statt zurück im Bett landete er auf einer Art Vordach ohne Geländer. Von dort stürzte er dreieinhalb Meter zu Boden. Seitdem sitzt er im Rollstuhl.

