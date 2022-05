Seine Liebe gehörte den Bergen: Trauer um „Mr. Alpenverein“

Von: Michael Seeholzer

Georg Haas war auch bei der Feuerwehr aktiv. © Stefan Rossmann

Viele werden ihn als zupackenden Menschen in Erinnerung behalten, der gerne Verantwortung übernahm: Mit Bestürzung haben viele die Nachricht vom Tod von Georg Haas sen. zur Kenntnis nehmen müssen. Im März hatte er noch seinen 65. Geburtstag gefeiert.

Grafing - Der „Schorsch“ engagierte sich viele Jahre erfolgreich als Vorsitzender der Sektion Ebersberg-Grafing im deutschen Alpenverein. Unter seiner Ägide wurde das vereinseigene Meißner Haus in Tirol zur modernen Alpenvereinshütte ausgebaut. Mit Stolz erzählte „Mr. Alpenverein“ gerne, dass zur energetischen Nutzung eines Wasserlaufes in Hüttennähe eine Fischtreppe gebaut werden musste, die der Schorsch als eine der höchstgelegenen ihrer Art in den Alpen bezeichnete.

Unter der Ägide von Georg Haas wurde die Alpenvereinshütte „Meißner Haus“ ertüchtigt. © Privat

„Er konnte „Leute begeistern und motivieren“, sagen die Mitglieder in der Rückschau auf die gewaltige Arbeitsleistung, die zur Ertüchtigung der Hütte auf über 1700 Metern Höhe notwendig war.

Bei den Glonner Trachtler als Fähnrich dabei

Bei den Glonner Trachtlern war Haas viele Jahre als Fähnrich tätig. „Er hat immer unsere Fahne getragen bei jeder Beerdigung und fast jeder Hochzeit“, berichtet der Vorsitzende der Glonntaler, Thomas Sarreiter. Jetzt wird die Vereinsfahne dem Schorsch selbst das letzte Geleit geben.

„Wir verlieren in ihm einen guten Freund und wunderbaren Menschen und Kameraden“ bedauern die Mitglieder der Feuerwehr Grafing den frühen Tod ihres engagierten Freundes. Haas war ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele, und zwar einer der Sorte, die schon mal auf ein lichterloh brennendes Dach kraxelte, um dort ein Loch in die Dachziegel zu schlagen, damit seine Kameraden Löschwasser zuführen konnten. „Da wenn du einbrichst, bis du mausetot“, sagte er nach einem solchen Einsatz einmal.

Georg Haas war auch ein geselliger Mensch. Über viele Jahre hinweg war er an fast jedem Montag beim damals noch existierenden Brucker Wirt am Stammtisch anzutreffen, wo er mit seinen Freunden Karten spielte.

Beerdigung

Der Seelengottesdienst findet am Donnerstag, 2. Juni, um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Grafing statt mit anschließender Beerdigung im Waldfriedhof.

