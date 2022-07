Neue Berufsschule bei Grafing: Die Haselmaus muss umziehen

Von: Michael Seeholzer

Die Haselmaus wird auf dem Schulareal neue Lebensräume finden. © Walter Tilgner/dpa

„Lächerlich wenige Stellungnahmen“ seien bei der Gemeinde eingegangen. Selbst der Naturschutz hat keine Bedenken wegen des Baus eine Berufsschule bei Grafing. Die dort vorkommenden Haselmäuse ziehen um.

Grafing – Entweder das Projekt war von der Verwaltung so vorbereitet worden, dass es keine großen Widersprüche mehr gab, oder aber die Bedeutung der Berufsschule für den Landkreis Ebersberg ist inzwischen allgemein anerkannt und akzeptiert. Vielleicht ist es ja auch eine Mischung aus beidem. Jedenfalls gab es in der jüngsten Bauausschusssitzung in Grafing keine großen Einwände mehr gegen eine entsprechende Flächennutzungsplanänderung in Grafing-Bahnhof.

Und das, obwohl der gesamte Umgriff für das Sondergebiet Schulzentrum und Parkplatz fünf Hektar umfasst. Bauamtsleiter Josef Niedermaier informierte, es seien „lächerlich wenige Stellungnahmen“ eingegangen. Auch die anfängliche Skepsis der Anwohner scheint sich gelegt zu haben. Es gab überhaupt nur eine private Stellungnahme zu dem Mammutprojekt, das mit den Zielen der Landesplanung nicht kollidiert.

Lärmschutz gegen den Bahnverkehr

Auf den künftig steigenden Zugverkehr im Rahmen des Brenner-Nordzulaufes wird insofern Rücksicht genommen, als dass die Schulräume alle in Richtung Westen angelegt werden. Eine Schutzwand soll zudem Anlieger im Süden des Bauvorhabens abschirmen.

Im Rahmen einer naturschutzfachlichen Untersuchung wurden keine Bodenbrüter beobachtet und an Vögeln nur „Allerweltsarten“, wie Niedermaier ausführte. Zwar sei ein Vorkommen der Haselmaus entdeckt worden, die allerdings nicht um ihr Habitat fürchten müsse, weil ihr für den Flächenverlust durch eine Zufahrt andernorts wieder ein Ausgleich geschaffen werde.

Ein Problem allerdings musste genauer untersucht und dann nachgebessert werden. Nachdem für die Schule eine große Fläche versiegelt wird, und dort auch die Versickerung des Regenwassers nicht ganz unproblematisch ist, wird im Norden der künftigen Berufsschule ein Teich mit 2400 Kubikmetern Fassungsvermögen angelegt. Ursprünglich war er etwas kleiner geplant gewesen. Nachdem der nahe „Bahngraben“ als Vorfluter jedoch sehr begrenzte Abflusskapazitäten hat, musste der Teich als Pufferspeicher vergrößert werden um den Graben durch das anfallende Wasser nicht hydraulisch zu überlasten.

Bauausschuss mit dem Verfahren einverstanden

Die Schulgebäude sollen Gründächer bekommen, damit sie zusätzlich Regenwasser speichern. Insgesamt müssen für das Projekt 3000 Quadratmeter Wald weichen. Die Bäume werden aber an anderer Stelle wieder gepflanzt - unter anderem für die Randbegrünung. Im Gremium zeigten sich alle Bauausschussmitglieder mit dem bisherigen Verlauf des Verfahrens einverstanden.

