Kinder in Beton - Stadt sagt: Ging nicht anders

Von: Michael Seeholzer

Das Betonskelett der neuen Grafinger Kita ist inzwischen fertiggestellt. Jetzt kommen Holzelemente zum Einsatz. © Stefan Rossmann

Das Betonskelett der neuen Grafinger Kindertagesstätte ist fertiggestellt. In dem Haus werden zwei Kindergartengruppen, zwei Hort- und zwei Krippengruppen unterkommen.

Grafing – Zuerst hätte das „die teuerste Kita in ganz Bayern“ werden können. Diese Angst äußerte jedenfalls Stadtrat Thomas Huber (CSU) im Grafinger Stadtrat vor zwei Jahren noch. Über ein Jahrzehnt war zu diesem Zeitpunkt über das Projekt schon diskutiert worden. Dabei stiegen stetig die Baukosten. Dann wurden die Pläne mehrfach eingedampft. Jetzt aber hat die Kommune unerwartetes Glück bei der Errichtung ihrer bisher größten Kindertagesstätte, die an der Forellenstraße/Am Stadion entsteht.

Stadt profitiert von mauer Auftragslage am Bau

Die Stadt profitiert von der derzeit mauen Auftragslage am Bau. Die Folge: Es wird alles billiger. „Das ist schlecht für die Bauwirtschaft, aber ein ziemlicher Glücksfall für uns“, sagt Bürgermeister Christian Bauer (CSU).

Das Gelände zwischen der Forellenstraße und der Straße Am Stadion ist abschüssig. Deshalb kam letztendlich ein reiner Holzbau nicht in Frage. Der lang gestreckte Baukörper musste betoniert werden. Es wird aber ein Beton-Holz-Hybrid-Gebäude.

Bürgermeister Bauer: In die Seitenwände kommen Holzfassaden rein

Teilweise war die Baukonjunktur im vergangenen Jahr noch so überhitzt, dass es für die Eisenbewehrung von Beton nur noch halbtagesaktuelle Preise gab. Was am Vormittag noch galt, galt am Nachmittag nicht mehr. Das Betonskelett des Gebäudes ist inzwischen aber fertiggestellt. „Das ist abgeschlossen“, berichtet Bauer. „In die Seitenwände kommen Holzfassaden rein“, kündigt er den nächsten Schritt an. In der jüngsten nicht öffentlichen Sitzung wurden wieder Aufträge erteilt, informiert der Bürgermeister. „75 Prozent der Gewerke sind inzwischen vergeben.“ Das mache bisher ein Volumen von 6,8 Millionen Euro aus. „Wir sind 13 Prozent unter der Kostenfeststellung geblieben, das ist ein Riesenerfolg“, freut sich Bauer, der hofft, dass sich diese Entwicklung bis zum endgültigen Bauabschluss so fortsetzt.

Stadt Grafing kommt günstiger weg als erwartet

Unter dem Strich kommt die Stadt bisher um etwa eine halbe Million Euro billiger weg als ursprünglich angenommen. Es könnten insgesamt sogar bis zu 700 000 Euro Einsparungen rausschauen. „Die Firmen wollen wieder Aufträge“, nennt der Rathauschef einen Grund für die Entwicklung, die der Stadt gerade recht kommt. Bis zum Frühjahr 2024 soll das Gebäude fertig sein, dann kommen die Außenanlagen dazu „und die Einrichtung“. Wie berichtet, mussten die Freiflächen für den Kindergarten auf die Nordseite des Gebäudes verlegt werden, um die Anlieger besonders im Süden nicht einer zu starken Lärmbelastung auszusetzen. Nachteil: Das Gebäude wird je nach Jahreszeit die eigenen Spielflächen verschatten. „Spätestens im September 2024“ wird die Kindertagesstätte ihren Betrieb aufnehmen.

„Plätze haben wir dann genug, aber das Personal?“, sagt Bauer. Momentan sind zwei Gruppen in der Grafinger Grundschule untergebracht. Im neuen Gebäude werden zwei Kindergartengruppen, zwei Hort- und zwei Krippengruppen unterkommen. „Aus dem Bauch heraus“ schätzt der Bürgermeister den Personalbedarf dort auf etwa 20 Beschäftigte ein. „Wir können nicht eingreifen in das Personalgefüge“, das sei Sache des Trägers. Ein Betrieb in Eigenregie durch die Stadt selbst komme eher weniger in Frage. „Bis wir das Know-how aufgebaut hätten, bräuchte es auch Zeit.“ Es gebe im Landkreis Träger, „die es auch wirtschaftlich gut machen“. Zur personellen Gesamtsituation in den Kindertagesstätten meinte der Bürgermeister: „Es wird immer schwieriger, weil das ganze System unterfinanziert ist“. Grafing musste deshalb kürzlich seine Gebührenordnung anpassen. Der Bau der neuen Kindertagesstätte an der Forellenstraße kostet insgesamt 8,8 Millionen Euro.

