Neueröffnung: Koch von Bayern-Star steht bald in Grafing am Herd

Von: Josef Ametsbichler

Richten gerade ihre Showküche ein: Reinhard und Annika Angerer in den Räumen am Kirchenplatz in Grafing. © Stefan Roßmann

Reinhard Angerer kocht für den Bayern-Fußballer Serge Gnabry Essen, das den Leistungssportler fit hält. Nun öffnet er mit seiner Frau eine Showküche in Grafing. „Botanische Küche“, die schmeckt und satt macht – das ist ihr Ding, von dem auch die Hiesigen profitieren sollen.

Grafing – Mit dem Akkuschrauber jagt Reinhard Angerer die letzte Schraube in den Metallrahmen des zartrosafarbenen Polsterstuhls, bevor er ihn umdreht und sich hineinfallen lässt. „Köche sind Allrounder“, sagt der 50-Jährige, schmunzelt und lässt den Blick über den Wust aus Schälchen, Tellern, Schrauben, Werkzeug und Verpackungskartons schweifen. Toaster und Pürierstab stecken noch in einem solchen, der Kochinsel fehlen die Herdplatten, aber sitzen kann man jetzt immerhin.

Seit einiger Zeit rührt sich hinter den mit braunen Packpapier verklebten Fenstern wieder was. Am Kirchenplatz in Grafing, wo zuletzt eine Bäckerei Bio-Semmeln und Dinkelbrot verkauft hat, richten Annika und Reinhard Angerer gerade ihre neue Showküche ein – in Eigenarbeit. Annika Angerer (48) deutet auf den Tisch, an dem sie vor ihrem geistigen Auge schon die Gäste sitzen sieht: „Ich kann das hier“, sagt sie und lacht. Dann deutet sie auf die Herdinsel: „Und Reinhard kann das.“ Sie spricht. Er kocht. So einfach ist das.

Früher Verkaufsraum einer Bäckerei: Der Laden Ecke Kirchenstraße/Kirchenplatz in Grafing 2022. © Google Street View

Reinhard Angerer kochte auf Gut Sonnenhausen - und nun für Bayern-Profi Serge Gnabry

Kochen kann er, das hat Angerer etwa als Küchenchef auf Gut Sonnenhausen bei Glonn bewiesen. Momentan vertraut der Profifußballer Serge Gnabry (28) vom FC Bayern auf die Kochkünste des gebürtigen Münchners und Wahl-Grafingers, erzählt dieser – was ein Kontakt der Redaktion zu Gnabrys Management bestätigt. Dabei geht es nicht darum, dem Sportler bei Magenknurren Würstl mit Kraut aufzuwärmen, sondern einen penibel ausgetüftelten Ernährungsplan in Mahlzeiten zu übersetzen, damit der Fußballer am Spieltag seinen besten Fußball spielen kann. Langkettige Kohlenhydrate, kurzkettige Kohlenhydrate, Fette, Proteine, Vitamine – und schmecken soll es auch: Ernährung für Spitzensportler ist eine Wissenschaft für sich.

Dass der Küchenprofi Angerer nun in Grafing Möbel zusammenschraubt und Tapeten klebt, hat mit dem zu tun, was er neben seinem Hauptberuf als Sportler-Koch noch so treibt. Für Gastronomen entwickeln die Angerers „Food-Konzepte“, also maßgeschneiderte Speisekarten und Gerichte mit Schwerpunkt pflanzliche Küche. Das Wort „vegan“ nimmt der Koch nicht gerne in den Mund, weil es von der Fleischverfechter-Fraktion als Kampfbegriff wahrgenommen wird. Lieber spricht er von Botanischer Küche.

Die Küche in Grafing wird keine Gastronomie, sondern mehr Eventlocation

Die Gerichte, die er entwickelt, muss er irgendwo kochen – und das soll künftig in den Räumen mitten in Grafing passieren. Und damit die Küche auch sonst nicht so oft kalt bleibt, haben sich Annika und Reinhard Angerer noch ein paar Dinge ausgedacht. „Online-Kochkurse für aktive Menschen“ heißt etwa so ein Konzept. Und auch vor Ort sollen Kochkurse stattfinden, oft, aber nicht unbedingt immer mit Reinhard Angerer, aber ähnlichen Könnern am Herd, auch als Eventlocation sollen die Räume mit einem knappen Dutzend Sitzplätzen samt Koch zu mieten sein, für Firmen oder Privatfeiern etwa.

Ein Club für „Botanische Küche“

Und dann ist da noch der „Botanical Kitchen Club“, ein Weg, den sich die Angerers ausgedacht haben, um ihre Gerichte unter die Leute zu bringen, ohne gleich eine Gastronomie eröffnen zu müssen. Wer da Mitglied wird, für einen eher symbolischen Preis, betont das Paar, wird eingeladen, wenn sich Reinhard Angerer am Herd mal wieder Neues kreiert und ausprobiert – und kann nach Anmeldung mitessen. Runde zehn Euro für eine vegane, pardon, pflanzliche Mittags-Bowl und ein Glas Wasser oder Eistee dazu, das schwebt Reinhard Angerer preislich vor. Ein Menü-Abend mit Weinbegleitung sei natürlich preislich eine andere Hausnummer, aber es soll nicht abgefahren teuer sein.

Hängt noch am Haken: Reinhard Angerers namensbestickte Kochjacke. © Stefan Roßmann

Richtig pflanzlich kochen, heißt nicht, einfach das Fleisch wegzulassen und nur die Beilagen zu essen. Dann fehlt dir natürlich was.

Das geht leichter ohne Fleisch und Fisch, die der Profikoch nur ganz selten serviert. „Alles, was für uns stirbt, dem muss man Respekt zollen“, findet er. Als Küchenprofi sieht er darin keinen Verzicht. Sportler könnten von ganzem oder teilweisem Fleischverzicht sogar profitieren, weil es die Entzündungswerte im Körper reduziere, so Angerer. Serge Gnabry schmeckt es offenbar. Der Fußballprofi lebt zwar nach eigenem Bekunden nicht gänzlich vegan, verzichtet aber weitestgehend auf tierische Produkte, sagte er in Interviews.

„Richtig pflanzlich kochen, heißt nicht, einfach das Fleisch wegzulassen und nur die Beilagen zu essen“, sagt Profikoch Angerer. „Dann fehlt dir natürlich was.“ Stattdessen experimentiert er mit verschiedenen Garstufen und Gewürzen, schmort, dünstet, röstet, was gerade Saison hat. „Die Natur soll die Speisekarte schreiben.“ So kommen Emmerkorn-Pasta mit Tomaten-Tofu, Kürbis-Quitten-Ragout oder gebackene Haselnuss-Polentaschnitten mit Cranberry-Apfel-Pesto heraus.

So richtig losgehen wird die Kochshow in Grafing wohl im Herbst, deutet das Paar an. Wie genau das Angebot aussieht, daran arbeiten sie. „Ideen haben wir viele“, sagt Annika Angerer, während ihr Mann wieder zum Akkuschrauber greift.

