Als junger Mann einfach nur neugierig auf das Wahnsinns-Stadion in München

Von: Jörg Domke

Franz Giglinger (64) war schon als jugendlicher Fußballfan im Olympiastadion. Und Zeuge eines Olympia-Spiels zwischen Russland und Sudan. Das Ticket bekam er bei der EZ. Im Hintergrund seine private Leserbriefsammlung. © jödo

Das Olympia-Fußballspiel war damals, 1972, eigentlich nichts Besonders. Aber an das besondere Ambiente im neuen Münchner „Oly“ erinnern sich womöglich noch viele. Einer von ihnen: Franz Giglinger aus Grafing.

Grafing – Sammeln ist, man darf es gewiss so behaupten, eine Leidenschaft von Franz Giglinger. Gut 2000 Schallplatten hat er im Wohnzimmerschrank verstaut. Leider streikt gerade aber der gute alte Dual-Spieler. Auf manchen Plattencovers hat der gebürtige Steinhöringer Eintrittskarten von Konzerten geklebt. „Als Erinnerung“, wie er sagt. Und auch, um den Enkeln einmal zu zeigen, dass „Opa Franz“ damals nicht durch die Welt zog, sondern ganz viel daheim in Oberbayern unternahm. Die Stones hat er hier erlebt, auch AC/DC. Eine komplette Liste seiner Konzerterlebnisse wäre unendlich lang. Eintrittskarten gibt es aber auch vom Fußball, seiner ersten großen Leidenschaft. Damals begann es, als er noch in der Schülermannschaft des TSV Ebersberg als Verteidiger kickte. Und als man ihn ins Tor stellte, weil kein Anderer zur Verfügung stand. Das Match ging 8:1 verloren. Und die Ebersberger Kameraden waren echt sauer, erinnert sich Giglinger. Seine Fußballaffinität litt auch durch solche 1:8-Rückschläge nicht. In der Geschäftsstelle der Heimatzeitung, so der gelernte Schlosser, habe es im Sommer 1972 die Möglichkeit gegeben, an Eintrittskarten für das olympische Fußballturnier zu kommen. „Ich glaube, dass es sie sogar kostenlos gab“, sagt Giglinger. Und räumt zugleich ein, dass seine Erinnerung hier durchaus Lücken haben könnte. Jedenfalls hatte er so eine Eintrittskarte irgendwann in der Hand: Spiel am 30. August um 17.30 Uhr im „Oly“. Vorrunde. Sowjetunion gegen Sudan. Das Ergebnis. Giglinger war’s damals fast wurscht. Laut Internet siegte die russische Mannschaft vor 25 000 Zuschauern 2:1.

Sportlich war das Spiel ohne Frage nichts, womit Opa Franz‘ Erzählungen die Enkel Jahrzehnte später hätte in besondere Verzückung versetzen können. Dem jungen Ebersberger und einem seiner damaligen Spezl ging es vielmehr darum, erstmals das neue, „wahnsinnige“ Stadion direkt zu erleben und mit ihm eine, wie Giglinger sagt, fantastische Stimmung.

Das ganze Drumherum muss offenbar so nachhaltig gewesen sein, dass Franz Giglinger danach regelmäßig ins „Oly“ pilgerte. Als FC-Bayern-Fan, der sich noch geduldig am Stadion in eine der Schlangen an den Kartenhäuschen anstellte, danach das Spiel erlebte und 14 Tage später wieder da war.

Heute, beklagt er, sei so etwas nicht mehr möglich. Ohne Mitglied zu sein, gebe es fast keine Chancen mehr, an ein Ticket für ein Match seiner geliebten Roten zu kommen. Wann er das letzte Mal den FCB live gesehen hat? „Ich weiß es nicht mehr“, sagt Giglinger, inzwischen Erwerbsminderungsrentner.

Auch bei den 60ern hat er immer mal wieder zugeschaut. Doch die Erinnerungen sind eher trauriger Natur. Der Grafinger erzählt von einem Spiel gegen Frankfurt, als in seiner Nähe Fans Bananen auf den 60er-Spieler Jimmy Hartwig warfen. „Allerunterste Schublade“, so Giglinger. Er wundert sich nach eigenen Worten längst nicht mehr, dass immer mehr Fußballfreunde der Sportart Nr. 1 weltweit den Rücken kehren. Die immer mehr fortschreitende Kommerzialisierung sei überspannt worden, meint er.

Im Argen liege aber nicht nur Vieles im Profisport, so der Grafinger. Atomkraft, Weltfrieden, Tierschutz, Rüstungspolitik: das seien weitere Themen, mit denen er sich immer schon intensiv auseinandersetze. Mit zwölf Jahren, erzählt Giglinger, habe das begonnen mit der regelmäßigen Lektüre der Ebersberger Zeitung. Ihr ist er nicht nur als Leser bis heute treu geblieben, sondern als regelmäßiger Autor von Leserbriefen zu allen möglichen Themen: lokal wie weltweit. Einen Teil einer Sammlung entsprechender Zeitungsschnipsel hat er auf einer Pinnwand verewigt. Ähnlich akkurat wie seine Sammlung von Eintrittskarten. Ob vom Olympiafußball vor 50 Jahren, vom FC Bayern oder von den zahlreichen Riesenkonzerten, die es in der wahnsinnigen Schüssel auf dem Oberwiesenfeld gottlob noch immer regelmäßig gibt; außer es ist gerade Corona.

