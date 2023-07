Frau lässt wegen Hitze Autofenster offen und bekommt Strafzettel – Sie muss zahlen

Von: Michael Acker

Das gibt’s doch nicht! Eine Frau hat in Grafing einen Strafzettel bekommen, weil die Fenster an ihrem geparkten Wagen wegen der Hitze geöffnet waren. (Symbolfoto) © DPA

Eine Strafzettel über 15 Euro hat eine Grafingerin bekommen, weil sie ihr Auto mit geöffneten Fenstern geparkt hatte. Was dahinter steckt.

Grafing – „Zuerst dachte ich, es ist ein Scherz, aber inzwischen macht mich diese Art von Schikane extrem ärgerlich“. Mit diesen und noch viel drastischeren Worten („Bananenrepublik“) hat eine Grafingerin ihrem Ärger über die kommunale Verkehrsüberwachung in den sozialen Medien Luft gemacht. Sie hatte einen Strafzettel über 15 Euro bekommen, weil sie ihr Auto mit geöffneten Fenstern geparkt hatte – bei 33 Grad Außentemperatur, wie sie berichtet. Und das Beste: Wenige Meter entfernt in der Griesstraße war ein Cabrio mit geöffnetem Dach geparkt – der Halter dieses Fahrzeugs hatte kein Strafzettel an der Windschutzscheibe.

„Sorgfaltspflichten beim Ein- und Aussteigen“

Ein Scherz? Von wegen: Paragraph 14 der Straßenverkehrsordnung regelt die „Sorgfaltspflichten beim Ein- und Aussteigen“ und da steht, dass Kraftfahrzeuge „gegen unbefugte Benutzung zu sichern“ sind. Das bestätigt Thorsten Preßler, Außendienstleiter beim Zweckverband Kommunale Dienste Oberland, der in Bad Tölz beheimatet ist und in Grafing den ruhenden Verkehr überwacht. Der betreffende Verkehrsüberwacher in Grafing habe richtig gehandelt, sagt Preßler, allerdings sei der Vorfall eine Premiere gewesen. Das „Delikt“ sei von seinen Leuten bisher noch nie geahndet worden. Er habe sich den Vorgang angesehen. Dieser werde jetzt als „Verwarnung ohne Verwarngeld“ behandelt. Sprich: Die Frau aus Grafing muss nicht zahlen.

Der Tatvorwurf auf dem Strafzettel der Grafingerin. © EZ

Hat sie aber schon. „Ich habe bereits überwiesen“, sagte sie am Freitag gegenüber der Ebersberger Zeitung. Übrigens: Wer sein Auto mit geöffneten Fenstern abstellt, aber in Sichtweite zu seinem Wagen bleibt, hat nach der Straßenverkehrsordnung nichts zu befürchten, vorausgesetzt die Autoschlüssel sind abgezogen und die Handbremse ist angezogen. Der Grund: Die Fahrerin oder der Fahrer können jederzeit eingreifen.

Das gilt für Cabrios

Und Cabrios? Bei Cabrios braucht das Verdeck nicht geschlossen zu werden, wenn jede andere Sicherung verwendet wurde, sagt Paragraf 14. Ein Verwarngeld wird erst fällig, wenn die Türen nicht verriegelt sind oder der Schlüssel noch im Zündschlüssel steckt.

