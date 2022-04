Rechtsruck in Frankreich: Blick in die Partnergemeinden von Ebersberg, Grafing und Vaterstetten

Vor der Stichwahl um die Präsidentschaft

Marine Le Pen, die rechtsextreme Kandidatin für das französische Präsidentenamt, liegt vor dem 2. Wahlgang am Sonntag vor Amtsinhaber Emmanuel Macron – jedenfalls in zwei von drei Partnergemeinden des Landkreises Ebersberg.

Landkreis – Eine als europakritisch und putinfreundlich geltende französische Präsidentin – ein Schreckgespenst für diejenigen in Ebersberg, Grafing und Vaterstetten, die sich teils seit Jahrzehnten für den engen Kontakt zu den Partnergemeinden starkmachen. Gleiches gilt für die engagierten Mitglieder der jeweiligen Partnerschaftskomitees in Yssingeaux, Saint-Marcellin und Allauch.

Le Pen vor Macron - im Yssingeaux (Ebersberg) und Allauch (Vaterstetten)

Doch in Yssingeaux, gut 100 Kilometer südwestlich von Lyon, und in Allauch, vor den Toren Marseilles, liegt Marine Le Pen nach dem ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen vor Amtsinhaber Emmanuel Macron. Und auch in Saint-Marcellin nahe Grenoble kommt sie auf mehr Stimmen als im frankreichweiten Vergleich, wo sie knapp hinter Macron liegt.

Mehr noch, in Vaterstettens Partnergemeinde Allauch fuhr der offen rassistische (und einschlägig vorbestrafte) Ultrarechtsausleger Éric Zemmour in der ersten Runde ein doppelt so starkes Ergebnis ein wie im nationalen Vergleich. In Saint-Marcellin dagegen, wo Macron haarscharf gewann, landete der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon knapp vor Le Pen auf Platz zwei. „Er ist so etwas wie der französische Oskar Lafontaine“, sagt Mathieu Germain der EZ am Telefon.

Stadtrat aus Saint-Marcellin (Grafing) besorgt wegen le Pen und verärgert über Macron

Der 25-jährige Franzose ist Jurist, hat in Deutschland studiert und ist auf französischer Seite Vorsitzender des Städtepartnerschaftskomitees zwischen Grafing und Saint-Marcellin. Dort sitzt er im Stadtrat. Germain ist – wie Bürgermeister Raphaël Mocellin – Unterstützer der gemäßigten Mitte-Rechts-Partei „Les Républicains“ und entsetzt vom verheerenden Abschneiden seiner Kandidatin, Valérie Pecresse. „Das ist so, wie wenn die CDU in Deutschland sieben Prozent bekäme“, findet er.

+ Mathieu Germain (25) ist Jurist, Stadtrat im französischen Saint-Marcellin und Vorsitzender des dortigen Partnerschaftskomitees mit Grafing. Er unterstützt im zweiten Wahlgang zähneknirschend Emanuel Macron und führt den Rechtsruck in seinem Land auf Demokratie-Defizite zurück. © privat

Die Parteienlandschaft in Frankreich ist im Aufruhr, es profitiert die populistische Linke und, mehr noch, die populistische bis extreme Rechte. Gerade einkommensschwache Wähler, die es in den Partnergemeinden eben auch gibt, sähen die gemäßigten Parteien kritisch. Eine Entwicklung, die dem 25-jährigen Stadtrat und überzeugten Europäer aus Grafings Partnerstadt Sorgen macht.

Zähneknirschend Macron wählen - keine Dauerlösung

Die gilt aber auch der anderen Seite: Aus seiner Sicht schwinge sich Präsident Emmanuel Macron zum Verteidiger der französischen Demokratie auf – und sei froh, dass er gegen eine Extremistin in die Stichwahl komme. So sammle der Präsident auch die Stimmen seiner Gegner aus dem demokratischen Spektrum ein. „Das ist zynisch und ein echtes Risiko“, findet Germain, der Macron wohl trotzdem zähneknirschend wählen wird – wenn er seinen Stimmzettel nicht aus Protest leer abgibt. „Extremismus unterstützen – das muss man sich gut überlegen“, lautet seine Botschaft an die Wähler von Le Pens „Rassemblement national“.

Der 25-jährige Stadtrat erwartet, dass die Stichwahl am Sonntag für Macron eine knappe Sache wird – trotz aller Kritik und Enthüllungen, die auf dessen Gegenkandidatin einprasseln. Viele, die den Linken Mélenchon gewählt hätten, hätten das mangels Alternativen aus taktischen Motiven getan und enthielten sich möglicherweise im zweiten Wahlgang – etwa junge, umweltbewusste Wähler, die aufgrund von Frankreichs Mehrheitswahlrecht keinen Sinn darin sähen, den abgeschlagenen Grünen-Kandidaten Yannick Jadot zu wählen, obwohl die Partei bei den Kommunalwahlen starke Ergebnisse einfahre.

„Es gibt in Frankreich einen Mangel an Demokratie

Le Pens treue Wählerschaft rekrutierte sich aus einer Mischung aus Kritikern der Coronamaßnahmen und der schon zuvor bestehenden Gelbwestenbewegung – und darüber hinaus. „Ich verstehe den Ärger der Le-Pen-Wähler“, konstatiert Germain. Viele Franzosen sähen ein Kaufkraftproblem und fühlten sich in Europa und in Paris nicht ausreichend repräsentiert.

Eine denkbare Lösung für den Städtepartner in Saint-Marcellin: Mehr Volksabstimmungen, auch über europäische Fragen, mit dem Risiko unangenehmer Antworten. „Es gibt in Frankreich einen Mangel an Demokratie“, sagt er. „Man kann ohne das Volk keine Politik machen.“ Die französische Demokratie halte das aus, glaubt er, auch, wenn es möglicherweise das Parteiensystem wieder einmal durcheinander wirble. „Ich glaube, dass unser System stabil und gut ist.“

Rechtsruck derzeit keine Belastung für die Städtepartnerschaft - Verhaltenes Europa-Interesse bei den Jungen

Die Europaskepsis bis Europafeindlichkeit, die sich übrigens in Frankreich nicht nur im rechten, sondern auch in Teilen des linken Lagers abbildet, spürt der 25-Jährige momentan nicht als Belastung für die Städtepartnerschaften vor Ort. Gerade in der älteren Generation sei die Mehrheit von der EU überzeugt. „Ich bin eine Ausnahme“, sagt Matthieu Germain aber auch über sein eigenes Engagement. „Es ist derzeit schwierig, bei den jungen Leuten Interesse für Europa zu wecken.“

