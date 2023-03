S-Bahn München soll über Grafing bis Rosenheim fahren

Von: Josef Ametsbichler

Eine Regional-S-Bahn von München über Grafing bis nach Rosenheim - das will das Bayerische Verkehrsministerium genauer prüfen.

Landkreis – Die Bahn soll eine Regional-S-Bahn-Linie nach Rosenheim prüfen, die von München über Grafing-Bahnhof in die 65.000-Einwohner-Stadt fahren soll. Das ist das Ergebnis von Gutachten, wie das Bayerische Verkehrsministerium am Mittwoch mitteilte. Zur Antwort auf telefonische Nachfragen der Redaktion sah sich der Pressestab von CSU-Minister Christian Bernreiter nicht in der Lage.

Ohne Umstieg vom Marienplatz bis Rosenheim - Regional-S-Bahn soll Züge bis Kufstein ersetzen

Mehr Aufschluss gibt eine Präsentation des Dialogforums „Bahnausbau Region München“, in dem die Pläne präsentiert wurden. Demnach müssten im Landkreis die Bahnhöfe Zorneding und Grafing-Bahnhof dafür wohl ausgebaut werden. Der Plan für eine „umsteigefreie Erreichbarkeit der Münchner Innenstadt aus Rosenheim“ sieht eine halbstündliche Verlängerung der Linie S21X vom Leuchtenbergring über Grafing-Bahnhof und Rosenheim vor, sowie stündliche Verbindungen nach Kufstein und Traunstein „als Ersatz für die heutige Regionalbahn auf diesen Zugläufen“. Eine Nachfrageprognose geht von täglich 7800 Personenfahrten mehr auf der Strecke aus. Fazit der Gutachter: „Die Maßnahme sollte weiterverfolgt werden, sofern ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis erreicht wird“ – bei Baukosten unter 400 Millionen Euro.

Zeithorizont unklar - kleineres Projekt S-Bahn nach Wasserburg in Schwierigkeiten

Einen Zeithorizont verrät das Verkehrsministerium dabei nicht, ebenso wenig, wie die neue Regional-S-Bahn mit dem geplanten zweigleisigen Neubau für den Brenner-Nordzulauf zusammenspielen soll. Fahrgäste sollten aber wohl nicht zu optimistisch auf die angekündigte Verbindung spechten. Die bereits sehr viel länger angekündigte Elektrifizierung der Bahnstrecke Ebersberg–Wasserburg und ein damit verbundener S-Bahn-Anschluss für die Innstadt sind für 2026 angekündigt. Nach EZ-Informationen ein Zeitrahmen, der schwer zu halten sein wird – der für die Umsetzung erforderliche Ankauf von Ausgleichsflächen bereitet demnach massive Schwierigkeiten.

