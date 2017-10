Polizei sucht unbekannten Kanalbohrer

Wer ist der unbekannte Kanalbohrer? Über die Motive dieser Tat tappt die Polizei derzeit noch im Dunkeln und auch über die genaue Schadenshöhe kann die Grafinger Verwaltung bislang keinerlei Auskunft geben.

Grafing – Wie bereits berichtet, haben ein oder mehrere unbekannte Täter an sieben Kanaldeckeln im Stadtgebiet Flüssigbeton aufgebracht. Betroffen sind Schächte in der Alxinger Straße und am Kreuzbergweg in Oberelkofen. „Das geht nicht gegen die Stadt, das geht gegen alle Steuerzahler“, heißt es dazu in einer ersten Reaktion aus der Stadtverwaltung.

Offensichtlich hatten die aktuellen Taten sogar ein Vorspiel: Denn in der Vergangenheit war es in Eisendorf wiederholt zu Sabotage-Akten am Eigentum der bauausführenden Firma Strabag gekommen. Dem Vernehmen nach wurden dabei Schlösser von Baustellenfahrzeugen und Baggern mit Silikon verklebt. Weit schwerer wiegt hingegen, dass zum Einbau abgelagerte Kanalrohre angebohrt wurden, „offensichtlich mit einem Akkuschrauber“, wie Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) bestätigt. Die Ermittlungen der Ebersberger Polizei sind allerdings erst ganz am Anfang. „Es waren auf alle Fälle viele Löcher“, so Obermayr.

Die kleinen Schäden konnten repariert werden. Außerdem, so die Grafinger Bürgermeisterin, wurde anschließend überprüft, ob der Kanal tatsächlich dicht ist. „Manche Leute sehen halt die Notwendigkeit nicht ein, dass es einen Kanal braucht“, vermutet sie.

Ungeklärt ist derzeit noch, ob Flüssigbeton über die Deckel in einer solchem Menge in die Kanalisation eingedrungen ist, dass er dort zu Verstopfungen führen kann.

Bestätigen konnte die Polizei hingegen, dass wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und einfacher Sachbeschädigung ermittelt werde.

„Wir waren total überrascht“, sagt Kämmerer Christian Bauer, von der Ebersberger Zeitung auf die aktuellen Vorfälle angesprochen. „Wir haben während der Bauphase keinerlei Ärger mitbekommen.“ Die Polizei Ebersberg bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer (0 80 92) 826 80.