Der Protest war stärker: AfD-Kundgebung in Grafing läuft ins Leere

Von: Michael Acker

Am Urtelbach trafen sich die Gegner der AfD-Kundgebung. © Rossmann

Eine AfD-Kundgebung am Grafinger Marktplatz ging am Freitag im lautstarken Protest von Gegendemonstranten und Autofahrern unter.

Grafing - Die AfD hatte bei ihrer Kundgebung am Freitagnachmittag, 23. Juni, am Grafinger Marktplatz keinen leichten Stand. Die Grafinger zeigten der Rechtsaußenpartei die kalte Schulter, so gut wie niemand war auf der Verkehrsinsel vor der Mariensäule, um die Worte der Redner, einer davon sogar aus Berlin angereist, zu hören.

Die AfD-Mitglieder blieben bei ihrer Kundgebung unter sich. © Rossmann

Außer zahlreiche Beamte der Bereitschaftspolizei, die den Platz der angemeldeten Kundgebung absicherten. An der Urtelbach-Brücke, einen Steinwurf vom Geschehen entfernt, versammelten sich Gegendemonstranten aus den Reihen der Grünen, des Bündnisses „Bunt statt Braun“, der SPD und verschiedener anderer Gruppierungen, die Transparente zeigten und lautstark, aber friedlich gegen die Kundgebung protestierten.

Grafing: Antifa reist an, weil AfD am Marktplatz demonstriert

Angereist waren auch zahlreiche Mitglieder der Antifa-Szene, die die Veranstaltung mit lauten Sprechchören „Ganz Grafing hasst die AfD“ störten und die vorbeifahrenden Autofahrer aufforderten, gegen die Partei zu hupen. Ein Wunsch, dem viele Autofahrer auch nachkamen. Insgesamt verlief die Kundgebung friedlich, die Polizei musste nicht nennenswert eingreifen, abgesehen von ein paar Aufforderungen an Demonstranten, auf dem Platz der Kundgebung keine Transparente in die Höhe zu halten.

„Hupen gegen die AfD“: Diese Gegendemonstranten forderten die Autofahrer auf, ein Zeichen zu setzen. © Rossmann

Angemeldet worden war die Veranstaltung vom AfD-Kreisverband unter Vorsitz des Steinhöringers Christoph Birghan unter dem Motto: „Heizen, Essen, Autofahren – Gängelung des Bürgers beenden“.

