Rauchmelder rettet Leben: Großeinsatz der Feuerwehr in Grafing

Von: Michael Acker

Teilen

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grafing mussten mehrere Feuerwehren in der Nacht ausrücken. © Uli Deck/ dpa

Ein Kabelbrand in einem Mehrfamilienhaus hat in Grafing einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Der Rauchmelder rettete wohl Leben.

Grafing - In den frühen Morgenstunden des 23. Dezember kam es im Ortsgebiet der Stadt Grafing zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Gegen 3.20 Uhr wurden die Feuerwehren aus Ebersberg, Grafing und Nettelkofen sowie die Polizeiinspektion Ebersberg alarmiert, da in einem Mehrfamilienhaus in Grafing Rauch aus mehreren Fenstern auszutreten schien. Das teilte die Polizei mit.

Brand kann schnell und gefahrlos gelöscht werden

Die kurz darauf am Einsatzort eingetroffenen Rettungskräfte konnten den Brand in einer der Wohnungen lokalisieren. Dieser konnte bereits nach kurzer Zeit gefahrlos gelöscht werden.

Als Brandursache benannte die Feuerwehr einen Kabelbrand. Ausgelöst wurde dieser durch eine Dreifachsteckdose, in welcher eine zweite Dreifachsteckdose eingesteckt war. Das Kabel entzündete sich, wodurch ein in der Nähe befindlicher gepolsterter Stuhl in Brand geriet.

Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt

Die völlig verrauchte Wohnung wurde nach Löschung des Brandes gelüftet. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Die während des Brandes anwesende Bewohnerin der Wohnung erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Feuerwehren waren mit etwa 50 Kräften vor Ort.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Die Feuerwehr Grafing schreibt auf Facebook: „Rauchmelder retten Leben! Diese Tatsache mussten wir heute Nacht einmal aufs Neue feststellen. In der Nacht kam es in Grafing zu einem Zimmerbrand. Aufmerksame Nachbarn wurden auf den Alarm der Rauchmelder aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Die Bewohnerin kam mit dem Schrecken und leichten Verletzungen davon. Wir wünschen der Betroffenen eine schnelle Genesung.“

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.