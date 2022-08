Am 3. September geht‘s rund: Endlich wieder Kneipenfest in Grafing

Von: Sabine Heine

Teilen

Hoffen auf viele Besucher: Die Organisatoren (v.li.) Rudi Baumann, Programmchef, sowie Christian Einhellig und Peter Rothmoser vom Werbering Grafing. © Stefan Rossmann

Rock‘n‘ Roll, Folk und noch viel mehr: Beim Grafinger Kneipenfest am Samstag, 3. September, ist für jeden Musikgeschmack Programm geboten.

Grafing – Diesmal hat Rudi Baumann mehrere Anläufe gebraucht. Dreimal hat er seit 2020 für das Grafinger Kneipenfest Bands gesucht und wieder abgesagt. Erst jetzt klappt‘s wirklich. Der Grafinger Werbering und sein Programmchef Baumann sind stolz drauf, endlich wieder einen Termin für diese Grafinger Institution veröffentlichen zu können: Am Samstag, 3. September, steigt an und in 13 Locations im Grafinger Stadtzentrum das Kneipenfest.

Baumann hat einiges an bekannten Namen engagiert. Ganz vorne dabei sind sicher die Altmeister Panzerknacker und Wasteland. „Ich habe wie früher auch versucht, für die jeweilige Lokalität passende Bands zu finden“, sagte Baumann gestern bei der Vorstellung des Programms. „Ich bin überzeugt, dass das gelungen ist.“ Abwechslung ist auf jeden Fall garantiert, die Stilvielfalt der Bands ist groß. Baumann: „Da ist für jeden was dabei.“ Allerdings räumt der Programmchef auch ein, dass es junge Bands mit ausreichendem Repertoire kaum noch gibt in der Region. Entsprechend sei der Altersdurchschnitt der meisten Bands eher im höheren Bereich anzusiedeln.

Rundgang von einer Kneipe in die nächste

Start ist um 19 Uhr am Marktplatz in Grafing. Diesmal werden dort Dan, eine One Man Band aus Grafing, und die Drum Line des Grafinger Jugendorchesters auf diese lange Nacht der Musik einstimmen. In den Kneipen und Biergärten beginnen die Künstler um 20.30 Uhr, spielen dann ca. 40 minütige Sets und jeweils zur halben Stunde geht es dann weiter. Der letzte Set beginnt um 23.30 Uhr.

Die Bänder, mit denen die Besucher in jeder beteiligten Kneipe/Restaurant Eintritt bekommen, kosten wieder 10 Euro im Vorverkauf (Abendkasse 12 Euro) und sind ab Mitte nächster Woche erhältlich. Und zwar bei den Vorverkaufsstellen, die auf der Internetseite veröffentlicht sind.

Hier spielen diese Bands:

Marktplatz: Dan und Drum Line.



Heckerbräu: Wasteland.



Wildbräu Hof: Swinging G’s.



Allegria: Zwei Gulasch und zwei Seidl Bier.



Heckerkeller: Zebob.



Il Ristorante: Bamboo Helicopters.



Hotel Hasi: Mojotonic.



Sirtl: Under a hellblue sky.



Kostbar: Gracenotes.



Café Glashaus: Mardi Gras Rooftop Project und Rudi Baumann and Friends.



Kastenwirt: Panzerknacker.



Juraj Palace: Bud’n Cellar.



Mocca Bar: The Black Valentinos.



Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.