Rockin’ Grafing: Kneipenfest steigt am 29. Juni

Livemusik von 19 Uhr bis nach Mitternacht: Ganz Grafing rockt und rollt am Samstag, 29. Juni. Diese Bands machen mit.

Grafing – An diesem Abend steigt das inzwischen angeblich schon 30. Grafinger Kneipenfest. Werbering und Wildbräu haben von Rudi Baumann wieder ein phantastisches Programm auf der Beine gestellt, das für jeden Pop- und Rockgeschmack das Passende bietet.

Grafinger Kneipenfest heuer zum 30. Mal

Mit dabei sind auch in diesem Sommer viele bekannte Namen, die Swinging G’s zum Beispiel oder die Drum Line des Grafinger Jugendorchesters. Lokal-Rock’Roller Manni Glissmann bringt die Pettycoats beim Hasi zum Schwingen, Roxaiten sind wieder dabei und auch Fun Can Do. Neue Fans erarbeiten wird sich die Partyband Down Town mit knackigen Coverversionen, und wer mehr auf Soul oder Funk-Rhythmen abtanzen will, geht zu Sugar Daddy aus Rosenheim.

Spitzenmusik von allen Bands

Rudi Baumann garantiert Spitzenmusik von allen Bands, die dieses Jahr mitmachen. „Letztes Jahr hatten wir einen irre Hype in der Stadt,“ erinnert sich Baumann bei der Programmvorstellung. „Die Leute liefen total beseelt durch die Stadt, lauter glückliche Gesichter.“ Das wünschen sich die Veranstalter natürlich auch in diesem Jahr. Und deshalb setzen sie auf Bewährtes.

Bierinsel auf dem Marktplatz

Gregor Schlederers Mitarbeiter werden auf dem Marktplatz wieder eine Bierinsel aufstellen. Dort gibt es am Tag des Kneipenfests auch die nötigen Eintrittsarmbänder zu kaufen. Kosten dafür: 12 Euro. Wer sich seine Bänder schon im Vorverkauf in den Werberinggeschäften holen möchte, zahlt nur 10 Euro.

