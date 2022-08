Schluss mit Krieg! Grafinger Musiker bringt Protestsong gegen Putin raus

Von: Sabine Heine

Willy Mertl, Komponist, Produzent, Musiker und mehr, hat einen Protestsong gegen den Ukrainekrieg herausgebracht – in Englisch und Russisch. © Stefan Rossmann

Ihre einzige Waffe ist die Musik: Der Grafinger Produzent und Musiker Wild Willy Westbahn Mertl und Freunde protestieren auf ihre Art gegen den Ukrainekrieg.

Grafing – We don’t need your propaganda... Willy Mertl hat die Nase voll. Seine Wut muss raus. Und auch die seiner Freunde. Peter Kuhn aus Zorneding zum Beispiel. Der Urkaine-Krieg treibt die beiden Musiker seit Monaten um. Wie können sie ihrem Zorn eine Stimme geben? Klar, mit Musik. Mit einem Protestsong. Im Studio von „Wild Willy Westbahn“ Mertl im beschaulichen Dichau haben die beiden ihre ganz persönliche Abrechnung mit Wladimir Putin erarbeitet. Und damit der russischer Kriegstreiber das auch versteht, wird er von ihnen auch noch direkt in Russisch angesprochen. Mertl: „Auch die Menschen in Russland sollen das hören, was wir sagen wollen.“

We don’t need your bloody war... Deutliche Worte haben die beiden gefunden. Und einen russischen Mitstreiter, der Ganze in noch drastischeren Worte auf Russisch sprechsingt. „Marc Question?“ ist das Pseudonym eines russischen Staatsbürgers, der sich traut, mit verfremdeter Stimme gegen den Staatschef zu agieren. „Wall against the war“ haben die drei das Projekt überschrieben.

„Es stehen doch längst nicht alle Russen hinter Putins Kriegshetze“, sagt Willy Mertl, für den dieses Projekt eine weitere Benefiznummer in einer langen Reihe ist. Sollte der Song irgendwann mal Geld abwerfen, geht das direkt an das Rote Kreuz in der Ukraine. Im Moment kann man in den Protestsong allerdings nur auf Youtube reinhören – und wird überrascht: Das ist ist eine Adaption von Pink Floyds „The Wall“ und Survivors „Eye of the Tiger“. Na klar, das passt zum Westbahn Willy, bis heute sind die 80er Jahre seine musikalisch wichtigste Dekade.

Die Studioaufnahmen haben sich über ein Viertel Jahr hingezogen. „Wir haben 23 Tonspuren aufgenommen. Das war schon ziemlich viel Arbeit mit Instrumenten, Hintergrundgesang, Nachbearbeitungen und so“, berichtet Mertl. Natürlich kamen dabei auch einige Exemplare seiner Gibson-E-Gitarren zum Einsatz.

Putin, leave this world alone! Klare Ansage: Wie die Trompeten von Jericho Stadtmauern zum Einsturz gebracht haben, soll „The wall against the war“ dabei helfen, den Ukraine-Krieg zu beenden. Das Trio hofft auf weite Verbreitung seines Protestsongs – insbesondere auch nach Russland. Auf Social Media jedenfalls sind erste Schritte getan. Eine Facebookgruppe soll folgen.

