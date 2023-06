Für 80 Flüchtlinge: Grafing stampft Containerdorf aus dem Boden

Am neuen Grafinger Bauhof wurden im Schnellverfahren 56 Wohncontainer für geflüchtete Menschen aufgestellt. Sie sind bezugsfertig.

Am neuen Bauhof der Stadt

Am Grafinger Bauhof sind in nur wenigen Tagen Unterkünfte für 80 Asylsuchende geschaffen worden. Die 56 Container sind bezugsfertig.

Grafing – Jetzt pressierte es aber: Im Landkreis Ebersberg werden die Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber und Geflüchtete immer knapper. Der Landkreis bekommt in regelmäßigen Abständen hilfesuchende Personen zugeteilt. Die kommen mit dem Bus. Und jetzt werden wieder weitere 80 Geflüchtete erwartet. Doch wohin damit? Die Stadt Grafing hat eine Notlösung gefunden. Und die Stadt hat damit wohl vorerst einen weniger geeigneten Standort abgewendet.

Mehrere Reihen weißer Wohncontainer

Wer am neuen Grafinger Bauhof vorbeifährt, der sieht seit ein paar Tagen dort mehrere Reihen von weißen Wohncontainern stehen. Und weil sich immer mehr Bürger bei der Stadt erkundigten, zu welchem Zweck sie dort aufgestellt wurden, gab Bürgermeister Christian Bauer (CSU) am Donnerstag, 22. Juni, selbst erste Informationen dazu bekannt. Hier werden demnach sehr bald schon Geflüchtete unterkommen. „Wasser und Kanalanschluss wurde vom Bauhof erledigt, der Strom ist dort auch hinverlegt worden.“ Insgesamt, so teilte Bauer mit, wurden 56 Container aufgestellt, diejenigen für die notwendigen Sanitäranlagen mit eingerechnet.

Landkreis wollte eigentlich Container am Gymnasium

Ursprünglich wollte der Landkreis Ebersberg die Container auf einem eigenen Grundstück in Grafing aufstellen. Da wäre nach Stand der Dinge nur der Fußballplatz am Gymnasium in Grafing in Frage gekommen. Die Liegenschaft gehört dem Kreis. Es gab jedoch Zweifel, ob dieser Standort tatsächlich gut geeignet ist.

Schon einmal standen am Gymnasium Notcontainer für Flüchtlinge. Als die Container schließlich auf Anordnung des Landratsamtes geräumt wurden, gab es Schwierigkeiten. Ein 20-Jähriger aus Sierra Leone war auf das Dach der Containeranlage am Gymnasium gekraxelt, demonstrierte gegen die Verlegung und drohte zu springen. Er landete schließlich in einem Sprungkissen der Feuerwehr.

Standort ist „Sondernutzungsfläche für eine Asylbewerberunterkunft“

Die Stadt hatte deshalb vor Jahren schon eine andere Lösung ins Visier genommen. Und diese Lösung wurde jetzt wieder ausgepackt. Denn der Standort am Bauhof hat bereits als Sondernutzungsfläche für eine Asylbewerberunterkunft erfolgreich die entsprechenden Verfahren durchlaufen.

Rückblick: Auf dem Höhepunkt der ersten Flüchtlingswelle gab es in Grafing private Bestrebungen, eine Asylbewerberunterkunft im Gewerbegebiet in Schammach zu errichten. Ein privater Investor zeigte Interesse an dem Projekt. Die Stadt blieb zurückhaltend. Unter anderem hatte man Bedenken wegen des Lärms, dem die Flüchtlinge durch die nahe Bahnlinie ausgesetzt würden. So jedenfalls die offizielle Begründung damals. Durch die Wohnnutzung wurden Einschränkungen für örtliche Gewerbebetriebe befürchtet.

In der Folge wurde dem Investor ein Standort am neuen Bauhof vorgeschlagen. Dieser Standort durchlief das Verfahren. Zu einem Bau eines Asylbewerberheimes kam es bisher aber nicht, unter anderem auch deswegen, weil der Flüchtlingsstrom und damit der Unterbringungsdruck in den Jahren nach 2015 wieder etwas abnahm.

„Ursprünglich wollten wir dort eine Halle bauen, die später umgenutzt werden sollte“, sagte Bauer am Donnerstag, 22. Juni, gegenüber der Ebersberger Zeitung. Weil jetzt aber die Zeit dränge, wurde die Containerlösung verwirklicht. Diese Lösung sollte am kommenden Dienstag, 27. Juni, aber zuerst vom Bauausschuss abgesegnet werden. Der Tagesordnungspunkt dazu heißt „Bauantrag zur Errichtung einer Notcontaineranlage zur Unterbringung von Asylbewerbern auf dem Grundstück Fl.Nr. 573 Gemarkung Grafing (Glonner Str. 43)“. Die Genehmigung wird in der Sitzung wohl nachgezogen werden. Kosten entstehen der Stadt Grafing durch die Errichtung des Containerdorfs nicht, teilte Bauer mit.

Derzeit leben in Grafing etwa 100 Asylbewerber. Jetzt kommen 80 dazu, für die die Notcontaineranlage in gut zwei Tagen errichtet wurde. In Grafing leben auch 120 Geflüchtete aus der Ukraine, die jedoch zum allergrößten Teil privat untergebracht werden konnten, wie der Rathauschef bestätigte.

