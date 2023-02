Wohnen im Seniorenhaus: 8000 Euro pro Quadratmeter

Grafinger Großprojekt macht schnelle Fortschritte

Die Erweiterung des Grafinger Seniorenhauses ist ein Großprojekt in der Stadt. Es macht schnelle Fortschritte. Ein Baustellenrundgang.

Grafing – Baukostensteigerung unter der aktuellen Inflationsrate. Keine Probleme bei der Materialbeschaffung. Baufortschritt nicht nur im Soll, sondern sogar besser als geplant: Das Projekt Erweiterung des Seniorenhauses in Grafing steht offensichtlich unter einem guten Stern – und das nicht nur, weil die Riesenbaustelle bisher ohne Unfälle verlaufen ist. Zeit für einen Rundgang.

Es entstehen 43 seniorengerechte Wohnungen

43 seniorengerechte Wohnungen entstehen hier, dazu 28 neue Pflegezimmer. Die Bewerbungsphase für die Eigentumswohnungen auf Erbbaugrund ist angelaufen. „Etwa 140 Interessenten“, berichtet Marion Schulz, Geschäftsführerin der Stiftung Seniorenhaus Grafing, hätten sich bereits angemeldet. Die Stiftung hat einen Kriterienkatalog erstellt, bei dem unter anderem abgefragt wird, ob jemand vorher schon in Grafing gewohnt hat, hier ein Ehrenamt ausübte oder noch ausübt, und ob der Bewerber Mitglied im Förderwerk ist oder sich darüber hinaus mit einem Bürgerdarlehen beteiligt hat und die Wohnung selbst nutzen möchte. Eine genaue Preiskalkulation sei voraussichtlich erst nach der Stiftungsratssitzung Ende März möglich, berichtet Josef Koller, Geschäftsführer der eigens für das 25-Millionen-Projekt gegründeten Bau GmbH. Aber er schätzt, dass der Quadratmeterpreis für die Eigentumswohnungen bei etwa 8000 Euro liegen wird. Das ist allerdings noch unverbindlich.

Planer Klaus Beslmüller von den „studioplusarchitekten“, Josef Koller, Stiftungsratsvorsitzender und Bürgermeister Christian Bauer und Schulz führen durch den Rohbau. Alle Gewerke hätten ihren Zeitplan übererfüllt, berichtet Beslmüller. „Im Südflügel werden wir eher fertig als gedacht.“ Das sei verbunden mit einem früheren Bezugstermin als ursprünglich vorgesehen. „Die Firmen müssen mitspielen und tun das auch“, freut sich der Architekt. Der gewonnene Zeitvorsprung könne unter anderem dazu verwendet werden, den Altbestand im Norden an die neuen Gebäude anzuschließen. Beslmüllers genaue Kostenberechnung schafft finanzielle Sicherheit bei dem Projekt, wobei die sich abschwächende Baukonjunktur bei anderen Großvorhaben der Stadt ebenfalls positive Auswirkungen hat. „Bei der Kindertagesstätte an der Forellenstraße sind die Gewerke derzeit auch unter dem Kostenvoranschlag“, berichtet Rathauschef Bauer.

Eigentumswohnungen sind bis zu 75 Quadratmeter groß

Die Eigentumswohnungen in dem Erweiterungsbau am Hans-Eham-Platz sind in einem Zuschnitt zwischen 40 und 75 Quadratmetern erhältlich. Die Bäder sind großzügig, damit dort auch Rollstuhlfahrer keine Platzprobleme bekommen. Die Wohnungen werden teilmöbliert und mit Küche, Schrankwänden, Regalen und Waschmaschinen ausgestattet. Die Bewohner können aber mit ihren Lieblingsmöbeln von zuhause in ihren neuen Wohnungen durchaus Akzente setzen, wie Beslmüller erläutert.

Hinter dem Angebot der Stiftung Seniorenhaus steht laut Marion Schulz auch ein gemeinschaftsdienlicher Gedanke. Der nämlich, dass ältere Grafinger Bürger, die zum Teil alleine oder zu zweit in „Riesenhäusern“ wohnen, mit ihrem Umzug diese frei machen können für Familien mit Kindern, die den Wohnraum dringend gebrauchen können. Derzeit wird bereits mit dem Innenausbau begonnen. Die Wohnungen haben jeweils mindestens zwei Zimmer und einen Abstellraum. Das Gebäude wird mit Nahwärme der Firma Rothmoser beheizt, auf dem Dach werden zwei Solaranlagen von jeweils 50 kw/peak installiert. Der Strom wird ins Netz eingespeichert. Die Wohnungseigentümer sind dadurch in der Wahl ihres Stromanbieters vollkommen ungebunden, wie Koller bestätigt.

Innen im Gebäude werden derzeit mit Ständerbauweise die Grundrisse für die einzelnen Wohnungen gestaltet. Die 28 zusätzlichen Pflegezimmer werden an das Unternehmen Pflegestern vermietet. Der Bedarf ist offensichtlich groß. „Wir könnten mehr bauen“, sagt Schulz über die Nachfrage. Koller berichtet, dass auch schon über die Möglichkeiten „ambulant betreuter Wohngemeinschaften“ nachgedacht worden sei, sich dazu aber derzeit keine Möglichkeiten auftäten.

Grafinger Projekt könnte als Blaupause dienen

Das Grafinger Projekt allerdings hat das Zeug, als Blaupause für ähnliche Vorhaben in anderen Kommunen des Landkreises Ebersberg zu dienen. Denn es sei derzeit nicht absehbar, dass die Nachfrage nachlassen werde, sagt Schulz. Für die Stadt Grafing hat der Erweiterungsbau des Seniorenhauses einen zusätzlichen, positiven Zweck. Denn im Obergeschoß wird ein Veranstaltungssaal für knapp 200 Leute entstehen, eine „Stadthalle light“, wie Bauer bestätigt. „Diesen Raum wird man auch mieten können“, sagt Schulz. Von einer großen Terrasse aus blicken die Besucher auf den gestalteten Innenhof des Seniorenhauses. Zur Einweihungsfeier wird der Kabarettist Urban Priol auftreten. Der ist dann zu dem Zeitpunkt 62 Jahre alt und somit genau im richtigen Alter für diese Veranstaltung.