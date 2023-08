Grafinger Show-Spektakel in Amsterdam

Von: Julian Betzl

Die Höhenflüge der Movimento-Mädels bekam das Publikum in insgesamt drei Auftritten präsentiert. © Privat

Die Grafinger Bewegungskünstler von Movimento haben bei der 17. Weltgymnaestrada das Publikum in Amsterdam in ihren Bann gezogen.

Amsterdam/Grafing – Auf eine aufregende Woche und eine unvergessliche Reise blickt die Bewegungskünstegruppe Movimento des TSV Grafing zurück. In Amsterdam waren die Bärenstädter Teil der Weltgymnaestrada 2023, bei der etliche Showgruppen aus insgesamt 60 Nationen in verschiedenen Hallen des Messezentrums für spektakuläre Auftritte sorgten.

Grafinger Grüße aus Amsterdam: Die bunte Reisegruppe von Movimento lockte mit ihren Showauftritten gut 2000 Besucher der Weltgymnaestrada in die Messehallen. © Privat/Movimento

„Die verschiedenen Gruppenperformances aus aller Welt haben gezeigt, wie vielfältig und ausdrucksstark die Bewegungskunst sein kann.“, schwärmte Movimento-Sprecher Stefan Eberherr aber natürlich besonders von den drei Vorführungen der Grafinger Gruppe. Die jeweils 15-minütige Darbietung wurde gemeinsam mit „Mattissimo“, einer Gruppe aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn den rund 2000 Zusehern auf den Tribünen vorgeführt. Durch „Synchronität, akrobatische Pyramiden, beeindruckende Formationen und überraschende Effekte“, sei es laut Eberherr gelungen, sich aus der Masse an Teilnehmern hervorzuheben.

Für die kreative Gestaltung und Choreografie zeichneten Lisa Eberherr und Evi Kaiser verantwortlich. So bildeten zu Beginn jeder Darbietung bildeten die Movimentos eine symbolische Mauer aus Kartons, die die Einschränkungen und Herausforderungen des Lebens repräsentieren sollte. Im Verlauf der Performance brachen die Kartons dann im Sinne der Befreiung und des Strebens nach Freiheit auf.

Gruppe genießt auch das Rahmenprogramm

Neben ihren eigenen Showauftritten genoss die große Grafinger Reisegruppe auch das vielfältige Rahmenprogramm der Weltgymnaestrada. Am vergangenen Dienstag besuchte man den „Deutschen Abend“, bei dem deutsche Teilnehmer aus verschiedenen Regionen auftraten und ihre Turnkunst zeigten. Ein weiterer Höhepunkt in Amsterdam war die FIG-Gala am Ende der Gymnaestradawoche, bei der die besten Gruppen aus insgesamt 17 Ländern ihre beeindruckenden Darbietungen präsentierten.

„Die Völker-verbindende Begegnung und der Austausch mit jungen Menschen aus allen Kontinenten haben bei den Teilnehmern aus Grafing einen intensiven Eindruck hinterlassen“, berichtete Stefan Eberherr. So wurden sogar Freundschaften mit Teilnehmern aus Japan, Chile, Schweden, Kanada, Schweiz, Israel, Südafrika und Australien geschlossen.

Die akrobatische Pyramiden der Movimentos funktionierten in perfekter Synchronität. © Movimento

Die Reise nach Amsterdam werde noch lange nachwirken, ist sich Eberherr sicher: „Movimento kommt mit einer Fülle neuer Inspirationen und wertvollen Ideen im Gepäck nach Hause und ist bereit, mit frischem Elan und kreativer Energie die Leidenschaft für Bewegung weiterzuentwickeln und das Publikum mit zukünftigen Darbietungen zu begeistern.“

Dank an Sponsoren und Unterstützer

Dafür bedankt sich Movimento herzlich bei all ihren Sponsoren und Unterstützern, allen voran bei der B&O Gruppe, die ihre Teilnahme an der Weltgymnaestrada ermöglicht haben. „Ohne ihre großzügige Unterstützung und finanzielle Hilfe wäre die Teilnahme an diesem internationalen Event nicht möglich gewesen“, so Stefan Eberherr.

Die Teilnahme von Movimento an der 17. Weltgymnaestrada in Amsterdam war zweifellos ein unvergessliches Erlebnis für die bunt gemischte Artistengruppe unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Disziplinen und weckte große Begeisterung, auch bei der 18. Weltgymnaestrada 2027 in Lissabon wieder mit dabei sein zu können.

