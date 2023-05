Sie bekommen den Grafinger Bären

Von: Michael Seeholzer

Die Träger der Ehrenmedaille mit Grafings Bürgermeister Christian Bauer (2.v.r.): Manfred Neumann, Ursula Rieder, Ullrich Rudelbach und Wolfram Staude (v.l.). © SRO

Grafings Bürgermeister Christian Bauer hat eine Frau und drei Männer mit dem Grafinger Bären, der Ehrenmedaille der Stadt, ausgezeichnet.

Grafing – Solidarität im Großen wie im Kleinen: Das sei gerade in schwierigen Zeiten nötig. „Wir müssen zusammenhalten in Europa und dürfen uns nicht spalten lassen“, sagte der Grafinger Rathauschef Christian Bauer beim Bürgermeisterempfang in der Stadthalle. Aber gemeint war da nicht nur der Zusammenhalt auf europäischer Ebene, zum Beispiel durch die Partnerschaft mit dem französischen Ort St. Marcellin, sondern wohl auch der Gemeinschaftsgeist in der eigenen Kommune. Und da haben Grafing und die Grafinger einiges erreicht.

Mit ihren Steuern werden große Projekte verwirklicht, die Bauer auch benannte. Allen vorangestellt wurde der Abschluss der Renovierung der Grafinger Stadthalle, bei der für 2,5 Millionen Euro Mängel beseitigt wurden, die vom ersten Eröffnungstag an bestanden. Elektrik, Lüftung, Bühnentechnik und Künstlerumkleiden: Es wurde alles instand gesetzt. „Wir haben eine Stadthalle, die jetzt richtig genehmigt ist“, freute sich Bauer. Kaum war der beliebte Veranstaltungsort auf den neuesten technischen Stand gebracht, zeigte das Grafinger Publikum, wie sehr es die Halle vermisst hatte. Davon würden unter anderem drei ausverkaufte Theatervorstellungen des Grafinger Trachtenvereins zeugen sowie auch die Tatsache, dass die Karten für weitere kulturelle Veranstaltungen offenbar schnell Absatz finden. „Das ist ein wichtiger Schritt für das gesellschaftliche Leben in Grafing“, so der Bürgermeister.

„Am Stadion“ entsteht eine neue Kindertagesstätte

Auch bei anderen Projekten kommt die Stadt gut voran. An der Straße „Am Stadion“ entsteht eine neue Kindertagesstätte für sechs Gruppen, in der Wasserburger Straße wird in einem ehemaligen Schuhgeschäft zusätzliche Betreuungsfläche für Kinder realisiert. Der Pausenhof der Grundschule wird neu gestaltet, der Sportplatz bekommt endlich eine Tartanbahn. In der Kranzhornstraße entsteht sozialer Wohnungsbau. Zu gleichem Zweck hat die Stadt ein altes Gebäude in Grafing-Bahnhof erworben. Auch beim Klimaschutz sind Anstrengungen zu erkennen. So soll in Grafing-Bahnhof ein Nahwärmenetz eingerichtet werden. Hier sind auch weitere Ladestationen für Elektroautos geplant. „Wir arbeiten an einem Windradbau in Grafing“, berichtete der Bürgermeister. Dafür gab es spontanen Applaus der Gäste.

Erwähnt wurde auch der gute Fortschritt beim Erweiterungsbau des Grafinger Seniorenhauses. „Mit 25 Millionen Euro Kosten eines der größten Projekte in Grafing.“ Die Wohnungen stünden „kurz vor der Vermarktung“, kündigte der Bürgermeister an und dankte Josef Koller, dem Geschäftsführer der Bau GmbH der Stiftung Seniorenhaus für sein herausragendes Engagement.

Diese vier Personen erhielten den Grafinger Bären

Die Ehrenmedaille mit dem Grafinger Bären bekamen heuer vier ausgewählte Bürgerinnen und Bürger. Seit 15 Jahren engagiert sich Ursula Rieder für die Tafel. Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage mussten inzwischen die Öffnungszeiten erweitert werden. Bauer attestierte Rieder, dass sie alles „top organisiert“.

Geehrt wurde auch Ullrich Rudelbach, der sich mehrere Jahrzehnte in der Vorstandschaft der Grafinger Soldaten- und Kriegerkameradschaft engagierte und noch engagiert. Herausragender Einsatz wurde ihm auch bei der alljährlichen Sammlung für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge bescheinigt.

Wolfram Staude hat sich bleibend in Erinnerung gebracht durch seinen Einsatz für den Ausbau des Radwegenetzes im Landkreis Ebersberg und darüber hinaus. Als Gründungsmitglied des Tourismusvereins hat er an wichtigen Weichenstellungen für örtliche Beherbergungsbetriebe und -familien mitgewirkt. Erwähnt wurde auch sein Einsatz für die Grafinger „Lesekerle“. In dieser Gruppe lernen Buben Inhalte von Büchern miteinander zu lesen und zu diskutieren und den anderen dabei ausreden zu lassen.

Auch Manfred Neumann vom Grafinger Talentetausch erhielt die Bürgermedaille mit dem Grafinger Bären aus der Hand von Bauer. Es sei sein Verdienst, dass der Talentetausch inzwischen ein Netzwerk gebildet habe. Dessen Motto formulierte Bauer so: „Talente zu tauschen ist organisierte Nachbarschaftshilfe.“

