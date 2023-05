Sie soll Grafings Wirtschaft ankurbeln

Julia Rainert (37) übernimmt Förderinnen-Amt

Von Michael Seeholzer schließen

Die Grafingerin Julia Rainert ist neue Wirtschaftsförderin der Stadt. Bürgermeister Christian Bauer stellte die 37-jährige jetzt der Öffentlichkeit vor.

Grafing – Sie ist Grafingerin, hat hier am Max-Mannheimer-Gymnasium ihr Abitur gemacht und danach den Master in Betriebswirtschaft erworben. Sie hat reichlich berufliche Erfahrung aus vorangegangenen Beschäftigungen bei internationalen Modekonzernen im Luxussegment. Und sie kennt den Einzelhandel in Grafing aus der Innenschau, weil sie hier in der Branche sechs Jahre gejobbt hat. Gute Voraussetzungen für Julia Rainert in ihrem neuen Job, den sie seit dem 1. Mai innehat. Die 37-Jährige ist Grafings neue Wirtschaftsförderin in Vollzeit.

Bürgermeister Christian Bauer: „Das war perfekt“

„Julia Rainert ist eine ganz wichtige Person für die Ziele, die wir uns setzen im Stadtmarketing“, gab es bei der offiziellen Vorstellung der neuen Mitarbeiterin Vorschusslorbeeren von Grafings Bürgermeister Christian Bauer (CSU). Rainert hat sich initiativ auf die vakante Stelle in Grafing beworben und der Bürgermeister war beeindruckt. „Das war perfekt.“ Rainert selbst hält ihre „Einzelhandelserfahrung und ihre Heimatverbundenheit für meine größten Stärken für diese Position“. Dass die Vermeidung von Leerständen von Verkaufsflächen in Grafing zu einer ihrer großen Baustellen werden kann, ist der Wirtschaftsförderin bewusst. Sie will deshalb versuchen, den „stationären Einzelhandel zu stärken“ weiß aber auch, dass der digitale Wandel „allgegenwärtig ist, auch wenn er nicht jedem gefällt“.

Mit dem eigenen Standortmarketing hat die Stadt schon vor geraumer Zeit begonnen, und sie hatte dabei auch private Unterstützer, wie etwa den örtlichen Tourismusverein (TVG). Die Wirtschaftsförderin hat eigener Auskunft nach bereits Kontakt mit der Vorsitzenden Brigitte Binder aufgenommen. Dem TVG ist es in der Vergangenheit gelungen, durch Auftritte auf Branchenmessen zusätzliche Aufmerksamkeit von Gästen aus auswärts auf die Stadt zu lenken. Das soll analog auch für den Einzelhandel gelten. „Wir wollen die Kaufkraft am Ort halten“, so Rainert. Helfen sollen dabei unter anderem „Aktionstage“ wie die lange Shoppingnacht, Männer- und Frauentag, und eine enge Zusammenarbeit mit Grafings neuer Kulturmanagerin Theresa König (wir berichteten).

Julia Rainert: „Grafing ist ein interessanter Wirtschaftsstandort“

Neuerdings gibt es auch fünf Längsparkplätze für Wohnmobile am Stadion. Untersuchungen haben ergeben, so berichtete Bauer, dass die Besucher in der Stadt am Tag pro Person im Durchschnitt etwa 80 Euro Umsatz da lassen. Um den Einzelhandel zu stärken, müsse aber erst einmal genau untersucht werden, was die Besucher in Grafing suchen und kaufen. „Wir wollen Unternehmen darauf aufmerksam machen, dass Grafing ein interessanter Wirtschaftsstandort ist“, kündigt Rainert an. Mit dem örtlichen Gründerzentrum am Marktplatz, das neu gestarteten Unternehmern Hilfe anbietet, habe die Stadt ein „Alleinstellungsmerkmal im Landkreis“, so Bauer. Die Einrichtung sei das einzige Gründerzentrum zwischen München und Rosenheim und versteht sich als Instrument für den ganzen Landkreis Ebersberg. „Wir wollen mehr darüber lernen, wer unsere Kunden sind und welche Bedürfnisse sie haben“, sagt Rainert. Sie will ein Netzwerk aus Unternehmen und Vereinen knüpfen. „Gemeinsam sind wir alle besser als alleine“, sei dabei ihr Motto.

Ihre Stelle ist der Kämmerei angegliedert. Das mache schon deshalb Sinn, so Bauer, weil es „auch darum geht, die Gewerbesteuer zu verbessern“. Momentan ist Julia Rainert auf ihrer Vorstellungstour in Grafing unterwegs. Wer mit ihr reden will, kann im Rathaus einen Besuch von ihr „bestellen“. Zu vielen kommt sie eigener Auskunft nach aber auch einfach so.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.