Erste Würfe auf der Siloplane: So begann die 50-jährige Grafinger Judo-Erfolgsgeschichte

Von: Michael Seeholzer

Teilen

Das waren noch Zeiten: Zum einjährigen Bestehen der Judo-Abteilung veranstalteten die Grafinger Judoka 1973 ein Pokalturnier in der damaligen Grafinger Stadthalle. © Repro: Rossmann

Kramen in der Erinnerungskiste: Wie die 50-jährige Geschichte von Grafings Judoka in einem Keller bei Pfaffing begann.

Grafing – Die Grafinger Judoka legt so schnell keiner aufs Kreuz. In ihrem Team befinden sich regionale und überregionale Meister. Aber gegen einen Gegner konnten auch sie nichts ausrichten: Das Corona-Virus war stärker. Und so kam es, dass das 50-jährige Jubiläum der Judo-Abteilung des TSV Grafing ein wenig in den Hintergrund trat. Grund genug für Kurt Tschauner, in seiner Erinnerungskiste zu kramen. Dort bewahrt er Zeitungsausschnitte und Berichte aus der Anfangszeit der Judoka auf.

Tschauner war zusammen mit Willy Wunderer und Werner Utz (inzwischen verstorben) das Gründungsteam der Grafinger Judoka und erinnert sich noch gut an die alten Zeiten. Er ist in Grafing und später in Ebrach, knapp jenseits der östlichen Landkreisgrenze (Gemeinde Pfaffing), aufgewachsen, wo sein Vater 1963 die alte Schule gekauft hatte. Und so entstand ein Draht nach Pfaffing, der dazu führte, dass die Grafinger Judo-Abteilung im Prinzip dort ihre Anfänge hatte, und das kam so:

Erste Versuche in der Ebracher Schule

„Unweit von unserer ,alten Schule’ entstand dann ein Neubau, die neue Schule, die nur knapp zehn Jahre in Betrieb war“, erinnert sich der ehemalige Polizist, den viele Grafinger kennen, weil sie bei ihm den „Radlführerschein“ gemacht haben. Tschauner war bis zu seiner Pensionierung jahrzehntelang lang Verkehrserzieher bei der Polizeiinspektion Ebersberg, und als solcher bei den Kindern sehr beliebt, die sich auch im Erwachsenenalter noch gerne an ihn erinnern. Um das Jahr 1971 wurde dann auch die neue Ebracher Schule stillgelegt, und die Schüler mussten entweder nach Albaching oder Pfaffing zur Schule gehen.

In diese Zeit fällt das erste Judotraining. „Da wir anfangs, 1971, noch keine Trainingsmöglichkeiten und keine Belegung in Grafing hatten, habe ich bei der Gemeinde in Pfaffing nachgefragt, ob wir den Sportraum im Keller des Schulhauses zum Judotraining benutzen können“, erzählt Tschauner. Die Gemeinde war diesem Gedanken gegenüber aufgeschlossen und so fuhren die judobegeisterten jungen Leute über Monate dorthin, um im Keller zu trainieren.

Auf alten Kokosmatten, die mit einer vom Schwiegervater ausgeliehenen Siloplane abgedeckt wurden, versuchte Tschauner, das bei der Polizei in Nürnberg von Gerd Enders gelernte Judo-Einmaleins weiterzugeben. Die Halle war eiskalt und die Duschen ebenfalls. Wer den Kurt kennt, weiß aber, dass auch die Geselligkeit von Anfang an gepflegt wurde. „Nach dem Training war damals der Wirt in Ebrach unser Vereinslokal.“

Am Stammtisch wurde Geld gesammelt

Eine Art Sponsoring gab es zu diesen Zeiten auch schon. Es war die „Judo-Sparsau“, die fleißig von den alten Ebrachern am Stammtisch gefüttert wurde. Dann gelang den Judoka der erste große Wurf: „1972 bekamen wir die Zusage vom TSV Grafing für die Benutzung der alten Turnhalle an der Jahnstraße“, erinnert sich Tschauner. Die Halle diente auch als Faschingshochburg und die Judoka revanchierten sich zu solchen Anlässen mit sportlichen Vorführungen.

Seit 1972 gibt es also die Judoabteilung des TSV Grafing, womit sich auch das Jubiläumsdatum erklärt. In diese Zeit fällt der Besuch von Paul Barth im Grafinger Dojo, der 1972 bei der Olympiade in München die Bronzemedaille errang.

Inzwischen ist die Zahl der sportlichen Erfolge der Grafinger Judo-Abteilung auf eine schier unüberschaubare Anzahl angewachsen. Einer, der hier als Zehnjähriger mit dem Judosport begonnen hat, brachte es bis zum britischen Vizemeister und Polizei-Europameister: Christian Sebald war in den 1980er Jahren Mitglied des Nationalkaders sowie der Bundesligamannschaft des TSV Großhadern. Der Grafinger Polizeioberkommissar war Hundeführer bei der Kripo Erding und starb 2016 bei einem Bergunglück. Ihm zu Ehren und um seine Leistungen als Trainer und Mentor in Grafing zu würdigen, wurde die jetzige Trainingsstätte in der Straße „Am Stadion“ Christian-Sebald-Halle getauft.

Legendäre Begeisterung für den Judo-Sport

Die Judoka hatten die Halle, ein ehemaliges Lehrschwimmbad, in enormer Eigenleistung und unter Leitung von Sebald zum Dojo umgewandelt. Längst hatte sich in der Judo-Szene herumgesprochen, was der damalige Bezirksfunktionär Karlheinz Armbrust zum 30-jährigen Jubiläum so formulierte: „So eine Begeisterung wie in Grafing habe ich noch bei keinem oberbayerischen Verein erlebt.“ „Es war ein steiniger Weg, der sich gelohnt hat, und heute hat der TSV Grafing eine Judo-Abteilung, die sich großes Ansehen erworben hat“, freut sich Kurt Tschauner.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.