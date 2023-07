Sonnenstrom bringt Hochwasserschutz: Zwei Großanlagen bei Grafing

Von: Michael Seeholzer

Der geplante Standort für die Freiflächen-Photovoltaikanlage an der B 304 befindet sich im Hintergrund des © , links jenseits der Bahngleise. In Verbindung mit dem Bau soll die Hochwasserproblematik des Wieshamer Bachs, etwa mit Blick auf die Unterführung, der Straße unter den Gleisen hindurch in den Griff gebracht werden. Foto: Stefan Roßmann

Zwei große Freichflächen-Photovoltaikprojekte sind nahe Grafing geplant. Auch der hochwasseranfällige Wieshamer Bach soll davon profitieren.

Grafing – In Nettelkofen und in Wiesham werden große Photovoltaik-Freiflächenanlagen entstehen. Das Verfahren für das Projekt in Nettelkofen wurde allerdings bereits von einer neuen Realität überrollt: Seit neuestem sind solche Anlagen an mehrgleisigen überregionalen Bahnlinien privilegiert. Das betreffende Areal grenzt direkt an die Bahnlinie München-Rosenheim an. Die Arbeit für die entsprechende Flächennutzungsplanänderung hat sich die Stadt Grafing aber nicht ganz umsonst gemacht. Sie will sich damit einen Radweg entlang der Bahn sichern.

Sieben Megawatt Sonnenstrom an der B304

Eine zweite, imposant große Anlage entsteht südlich der B 304 zwischen S-Bahnbrücke und der Ampelkreuzung nach Kirchseeon. Die etwa 60 000 Quadratmeter umfassenden Fläche soll jetzt noch einmal um knapp 8000 Quadratmeter erweitert werden. Die Anlage wird dann insgesamt etwa sieben Megawatt Leistung haben.

Die Stadt Grafing will im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens die Chance nutzen, hier jetzt zusätzlich den Hochwasserschutz zu verbessern. Den Grund dazu entlang der B 304 zwischen Straße und Photovoltaikanlage hat sie bereits gekauft. Zur Erinnerung: In der vollgelaufenen Unterführung unter der Bahnlinie hindurch wäre beinahe schon einmal eine Frau in ihrem Auto ertrunken. Sie konnte gerade noch von einem Wieshamer Landwirt gerettet werden, der bei einem waghalsigen Sprung ins Wasser selbst seine Gesundheit riskierte.

Vier Megawatt auf vier Hektar bei Nettelkofen

Den Bau der Photovoltaik-Freiflächenanlage in Nettelkofen plant laut Verwaltung der kommunale Stromanbieter Eberwerk GmbH. Das Projekt wird etwa vier Hektar umfassen und soll eine Leistung von vier Megawatt liefern. Die Stadt Grafing hegt schon lange den Wunsch, den Radweg nach Kirchseeon in Richtung Grafing Bahnhof zu verlängern. Im Rahmen der Flächennutzungsplanung ist die Chance jetzt gekommen, den Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen.

Der Wieshamer Bach entwässert große Flächen nördlich der B 304. Nachdem der Wasserlauf auf Höhe der Seeschneider Tennisanlagen die Bundesstraße unterquert hat, läuft der Bach parallel zur Fahrbahn Richtung Wiesham und dann nach Süden. Entlang der Bundesstraße werden jetzt Retentionsflächen geplant. Bei Starkregen war es in der Vergangenheit immer wieder zu Überschwemmungen gekommen, weil die Wassermassen durch ein kleines Nadelöhr, bestehend aus einem Rohr unter der Wieshamer Ortsdurchfahrt, abfließen mussten.

PV-Anlagen „Nicht einfach in die Landschaft“

Die Errichtung der Freiflächenanlage in Nettelkofen wurde vom Bauausschuss ebenso einstimmig abgesegnet wie die Erweiterung der Photovoltaikflächen südlich der B 304.

In der Beschlussvorlage legte die Verwaltung Wert auf die Feststellung, dass solche Anlagen nicht wie Mosaiksteine einfach in die Landschaft gelegt werden. Es müssten dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Die Flächen müssen an vorbelasteten Standorten liegen zum Beispiel im unmittelbaren Anschluss an Gewerbegebieten, oder entlang größerer Verkehrs-Trassen, womit Schienenwege und Bundesstraßen gemeint sind. Das Planungsareal darf „keine besondere landschaftliche Eigenart aufweisen“, und keine Fernwirkung für das Landschaftsbild entwickeln, womit Geländekuppen und weithin einsehbare Hang- oder Tallagen ausgeschlossen seien.

