„Aber für Schulen ist kein Geld da“: Investitionen in Grafinger Eisstadion umstritten

Von: Robert Langer

Teilen

Beide verbrauchen viel Energie: das Grafinger Schwimmbad und die benachbarte Eishalle des EHC Klostersee. Auf das Dach des Gebäudes soll eine Photovoltaikanlage installtiert werden, um die Kosten zu reduzieren. Wir bauen zwei Schulen nicht, weil wir kein Geld haben. Marlene Ottinger, Kreisrätin der Linken © Stefan Rossmann

400 000 Euro will der Landkreis in das Eisstadion in Grafing investieren. Die gleiche Summe steuert die Stadt bei. Eine Entscheidung, die nicht unumstritten ist.

Grafing/Landkreis - Es geht um die Sanierung des Daches des Eisstadions und eine PV-Anlage. Damit soll es möglich sein, langfristig schon im Sommer kostengünstig mit der energieintensiven Eisbereitung im Stadion zu beginnen. Der Beschluss war im zuständigen Ausschuss des Kreistags umstritten.

Betriebskosten stiegen an

Im Jahr 2015 war die damalige Ammoniakanlage des Eisstadions, das im Eigentum des EHC Klostersee ist, nicht mehr funktionstüchtig. Eine neue Kälteanlage wurde errichtet. Eigentlich sollte dadurch eingespart werden. Doch durch Baumängel und den Schuldendienst stiegen die Kosten deutlich an. Die Stadt Grafing und der Landkreis teilen sich die Betriebskosten für das Stadion. Zuletzt wurde der Satz auf 170 000 Euro für den Landkreis angehoben.

Grundsätzlich müsse nun die Energieversorgung angepasst werden, sagt das Landratsamt. Denn die Entnahme von Grundwasser zur Kühlung der Ammonikanlage sei nur noch bis Ende 2024 genehmigt. Um diese Lösung weiter zu führen, wäre eine umfangreiche Brunnensanierung notwendig. Außerdem werde die Einleitung des erwärmten Wassers in den Wieshamer Bach laut Landratsamt wasserwirtschaftlich nicht mehr genehmigt.

Energieversorger Rothmoser möchte investieren

Der Grafinger Energieversorger Rothmoser möchte für das dortige Nahwärmenetz eine Wärmepumpe am bestehenden Brunnen in der Forellenstraße errichten, diesen auf eigene Kosten sanieren und am nordöstlichen Ende des Eisstadions einen weiteren Schluckbrunnen bauen. Der Stromverbrauch der Wärmepumpe soll zum Teil durch eine neue PV-Anlage auf dem Dach des Eisstadions sicher gestellt werden.

Diese PV-Anlage soll auch einen großen Teil des notwendigen Stroms für die Eisbereitung bringen. Dadurch sollen die Kosten gesenkt werden. Im Sommer könnte es genügend Energie für das Eis geben. In den dunkleren und kälteren Wintermonaten sei der Stromverbrauch für das Eis sowieso geringer. Der Stromüberschuss soll an die Firma Rothmoser verkauft werden. Durch die Verkaufserlöse und die absehbare Senkung der Betriebskosten in der Eishalle würde sich die Investition amortisieren, so das Landratsamt. Zuvor müsse aber das Dach ertüchtigt werden.

Investitionskosten von 800.000 Euro

Erste Schätzungen gehen von Kosten für das Dach von 450 000 Euro aus, für die PV-Anlage auf der gesamten Dachfläche von rund 350 000 Euro. „Das macht Sinn“, so Landrat Robert Niedergesäß (CSU) in der Sitzung des Ausschusses. Er sei „trotz gewisser Bauchschmerzen“ für das Projekt.

Ähnlich klang die Wortmeldung von Grafings Bürgermeister Christian Bauer (CSU). Er betonte zudem: „Wir steigen auf die erneuerbaren Energien um.“ Ebersbergs Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos) verwies auf die Sportförderung von Kindern und Jugendlichen im Eisstadion.

Grüne fordert: Eis erst später im Jahr

Ein Grund für die frühe Eisbereitung sind Vorgaben des zuständigen Sportverbandes. „Darauf hat der Verein keinen Einfluss“, sagt Hubert Schulze vom Landratsamt. Dennoch forderte Kreisrätin Ottilie Eberl (Grüne) die Eisbereitung einen Monat nach hinten zu verschieben. Die Klimadebatte könne doch auch am Verband nicht spurlos vorbei gehen, so ihr Argument.

Noch deutlicher wurde Marlene Ottinger (Linke). Eigentlich sei das eine Grundsatzentscheidung. „Wollen wir das wirklich in Zeiten des Klimawandels“. Und mit Blick auf die Finanzsituation des Landkreises und anstehende Investitionen: „Wir bauen zwei Schulen nicht, weil wir kein Geld haben.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.