Sozialbauten in Grafing: Kleinere Wohnung bringt mehr Punkte

Von: Michael Seeholzer

Teilen

Die Stadt Grafing hat einen Kriterienkatalog zur Vergabe von Sozialwohnungen aufgestellt. (Symbolfoto) © Stefan Rossmann

Die Stadt Grafing hat jetzt einen Kriterienkatalog zur Vergabe von sozial gebundenem Wohnraum erstellt. Da lohnt sich ein Blick aufs Detail.

Grafing – Günstige Wohnungen sind in Grafing Mangelware. Wer zur Miete wohnt und wenig bezahlt, wird sich deshalb dreimal überlegen, eine vielleicht längst zu groß gewordene Wohnung aufzugeben, weil die kleinere dann mindestens genauso viel kosten, nur eben weniger Platz bieten würde. Der Kriterienkatalog zur Vermietung von sozial gebundenen Wohnungen für mittlere Einkommenshaushalte könnte hier freilich zu einem Umdenken führen. Er enthält einen Passus zur Wohnungsgröße. Den Vorschlag machte Uwe Peters (Grüne). Der Grafinger Stadtrat verabschiedete den Kriterienkatalog einstimmig.

Wer also eine größere, gemeindeeigene, sozial gebundene Bestandswohnung freimacht und sich von 100 auf 60 Quadratmeter verkleinert, kann pro Quadratmeter einen Punkt, also insgesamt 40 Punkte einheimsen. Peters fand das „gerechter“, als jemand pauschal 40 Punkte zu geben, nur für den Fall, dass er eine geringfügig größere Wohnung freimacht. Da stimmte ihm der Stadtrat zu.

Wer in eine kleinere Wohnung umzieht, erhält Bonuspunkte

Claus Eimer (FDP) hatte ebenfalls Bedenken, die Gewichtung bei einem Wechsel von einer größeren in eine kleinere Wohnung betreffend: „40 Punkte finde ich zu extrem“, meinte er. Wie gewichtig dieser Bonus in der Gesamtrechnung der Kriterien tatsächlich ist, macht ein anderes Beispiel deutlich: Wer sich in Grafing ehrenamtlich engagiert, bekommt pro Jahr zwei Punkte auf seiner Bonusliste gutgeschrieben. Er müsste sich also 20 Jahre ehrenamtlich einsetzen, um auf eben 40 Punkte zu kommen. Das schafft aber sowieso keiner, weil das Ratsgremium die Höchstzahl der über das Ehrenamt erreichbaren Punkte auf zehn begrenzt hat. Zehn Punkte maximal gibt es auch für diejenigen, die eine Ausbildung im Stadtgebiet gemacht haben oder dort seit fünf Jahren einer regulären Arbeit nachgehen. Ortsansässigkeit schlägt mit drei Punkten je Jahr bis zu einer Höchstzahl von 15 Punkten zu Buche. Je Kind im Haushalt gibt es dagegen 12 Punkte, wobei maximal drei Sprößlinge berücksichtigt werden.

Kriterien wie in anderen Kommunen

Den Kriterienkatalog stellte Kämmerin Vroni Kainz vor. In der Aussprache übte Ottilie Eberl (Grüne) Kritik daran, dass „nicht die Vermögenswerte abgefragt werden“. Ihr wurde vorgerechnet, dass jemand, der eine Million Euro auf dem Konto habe, aktuell alleine über die Zinsen schon die Einkommensgrenzen für die Berechtigung auf eine sozial gebundene Wohnung reißen würde. Immobilienbesitz sei auch Vermögen, hielt Eberl dagegen.

Die Stadt Grafing orientiert sich mit dem Kriterienkatalog aber an denen, die vergleichbare Kommunen aufgelegt haben. Ein Ein-Personen-Haushalt darf über nicht mehr als 25 900 Euro netto Jahreseinkommen verfügen, ein Zwei-Personenhaushalt über nicht mehr als 39 600, für jede weitere Person einschließlich Kinder wird die Grenze um zusätzlich 9700 Euro nach oben verschoben. Anwendung finden wird der neue Kriterienkatalog erstmals im Baugebiet Aiblinger Straße II. Dort wird die Stadt etwa 70 Wohnungen nach diesen Regeln vergeben, informierte Bürgermeister Christian Bauer (CSU).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.