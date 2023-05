Grafing geht in die Offensive: Theresa König (24) erste Vollzeit-Kulturmanagerin der Stadt

Von: Sabine Heine

Kulturmanagerin Theresa König mit ihrem neuen Chef, Bürgermeister Christian Bauer. © sro

Vollzeitkraft Theresa König (24) soll nicht nur die Stadthalle koordinieren, sondern auch die Veranstalter am Ort vernetzen.

Grafing – Grafing investiert in die Kultur. Theresa König (24) ist Grafings die erste Vollzeit-Kulturmanagerin. „Wir wollen Leben in die Bude bringen“, sagte Grafings Bürgermeister Christian Bauer am Freitag bei der offiziellen Vorstellung seiner neuen Mitarbeiterin.

Die wohnt in Babensham und hat zuvor Theaterwissenschaft und Soziologie studiert, bei einem Radiosender journalistisch gearbeitet, ebenso beim BR und nebenher im Residenztheater gejobbt. Außerdem hat sie als Projekt- und Eventmanagerin im Bereich Firmentagungen gearbeitet.

In allen Projekten hat Theresa König Erfahrungen auch im Bereich Organisation sammeln können. Das dürfte ihr als Grafinger Kulturmanagerin zugute kommen, denn auf der Agenda steht erstmal auch die Neuorganisation des Grafinger Terminkalenders – intern sowie auch extern auf der Website der Stadt – sowie alles rund um die Stadthalle.

„Das gebuchte Programm, das Wolfgang Ramadam von ,Brot und Spiele’ organisiert hat, bleibt natürlich bestehen“, sagt König. Sie will auch andere Zielgruppen ansprechen, sprich: die jungen Leute. Auch deshalb schwebt es ihr vor, die Grafinger Kultur zu einer Marke zu machen. Entsprechende Markennamen dafür gibt es bereits.

Grafinger Kultur als Marke

Los geht’s in diesem Rahmen mit dem „GraKo“ am 25. Juni. GraKo ist die Abkürzung für Grafing Konzert. An diesem Junitag werden von 15 bis 19 Uhr verschiedene Grafinger Musikformationen in und um die Grafinger Stadthalle unterhalten – von der Stadtkapelle bis zu den Jazzern.

Weiter gehen soll es dann einmal im Monat donnerstags mit GraDo – also Grafing Donnerstag – mit offener Bühne für jeden, Pub-Quiz, Kurzkonzerten und ähnlichen. Diese Abende in der Turmstube sollen so eine Art Stammtisch für Kulturfreunde sein. Ein weiterer Punkt in der Gra-Reihe ist GraJu, damit ist das Jugendorchester gemeint, das heuer zum Beispiel im Herbst in Grafing konzertieren wird.

Die Stadt will darüber hinaus dazu beitragen, Kulturschaffende und Veranstalter in Grafing besser zu vernetzen. Theresa König wird deshalb Ansprechpartnerin für alle sein – auch jenseits der Stadthalle. Dabei wird es sicher auch um die Koordinatio von Terminen gehen – so gewünscht.

Die Vollzeitstelle der neuen Grafinger Kulturmanagerin setzt sich aus zwei halben Stellen zusammen: dem Kulturmanagement und dem Stadtmarketing. Dass beides nicht seht weit voneinander entfernt ist, zeigt eine Investition der Stadt: Sie hat zwei Monitore angeschafft, die an viel besuchten Orten auf die aktuellen Termine im Stadtgebiet hinweisen werden und so in die Veranstaltungen locken könnten.

