Skurrile Debatte um Wohnmobile: Teures Wasser für „Kapitalistenschweine“ in Grafing

Von: Michael Seeholzer

Teilen

Auch in Grafing werden Stellplätze für Wohnmobilisten angeboten - fünf an der Zahl am Stadion (Symbolfoto) © Swen Pförtner/dpa

Sind Wohnmobilbesitzer „Kapitalistenschweine“? Um diese Frage ging es im Grafinger Stadtrat. Eine skurrile Debatte – ausgelöst durch den Wasserpreis.

Grafing – Der Traum vom eigenen Heim, ist er bald ausgeträumt? Von zehn deutschen Bürgern wohnen gerade mal etwa vier in den eigenen vier Wänden. Wenn die Zinsen weiter so hoch bleiben, wird sich daran so schnell nichts ändern. Höchstens, dass vielleicht die Mieten weiter steigen werden.

Aktuellen Schätzungen zufolge hausen inzwischen 300.000 Deutsche schon dauerhaft auf Campingplätzen – auch in der weiteren Umgebung des Landkreises Ebersberg ist dieses Phänomen zu beobachten. Ein Wohnwagen als Eigenheim ist halt billiger als bauen.

Städtischen Parkgebührenverordnung als Anlass

Aber sind die Besitzer von Wohnmobilen deshalb wenig begütert oder sind sie sogar besonders privilegiert? Darüber gab es in der jüngsten Grafing Stadtratssitzung eine lebhafte Diskussion. Anlass war eine Änderung der städtischen Parkgebührenverordnung unter dem Motto „Arm gegen Reich“.

Auf dem neuen Gelände am Eisstadion gibt es fünf Längsparkplätze für Wohnmobile. 15 Euro kostet es pro Tag, sein Vehikel dort abzustellen. Standdauer maximal drei Tage. Besucher von auswärts können hier Halt machen. Die Gäste sollen Geld in die Stadt bringen und deshalb dort eine Energiesäule nutzen können und eine Sani-Station zum Abwasser ablassen und zum Frischwasser tanken. Und an diesem Punkt begann die Debatte zu sprudeln.

Grüne schlagen vor: Zehn Euro für 100 Liter Wasser

100 Liter Frischwasser sollten laut Vorschlag der Verwaltung einen Euro kosten. Nicht viel, wenn man den Preis von Mineralwasser gegenüberstellt. Aber mal ehrlich: Wer duscht schon mit Mineralwasser, außer vielleicht, man heißt Kleopatra und ist Pharaonin? Grünen-Stadtrat Uwe Peters jedenfalls hielt einen Preis von zehn Euro für 100 Liter Frischwasser für angemessen. Sein Argument: Wer sich ein Wohnmobil für 50.000 bis 100.000 Euro leisten könne, der könne auch zehn Euro für 100 Liter Wasser bezahlen. Dahinter könnte man folgende Logik erkennen: Wenn man ein vermeintliches Privileg nur teuer genug macht, können es sich tatsächlich nur mehr die ganz Privilegierten leisten. Es könnte aber auch die Taktik „Abschaffen durch drastische Verteuerung“ dahinter stecken. Ein Prinzip, mit dem die Bürger inzwischen ihre Erfahrung gemacht haben, zum Beispiel beim Heizen.

FDP: „Das sind nicht nur lauter Kapitalistenschweine“

„Das sind nicht nur lauter Kapitalistenschweine“, sprang Claus Eimer (FDP) in der Debatte den Wohnmobilbesitzern bei. Schließlich gebe es auch welche, die „einen alten VW-Bus“ fahren. Der Bulli wird bei den Grünen oft romantisch verklärt, weil er an die eigene Hippie-Zeit erinnert. Er ist zwar technisch nicht auf dem neuesten Stand und verbraucht viel Sprit, andererseits aber ist er schon einmal gebaut worden, was energieaufwändig war. Mit jedem Jahr seiner weiteren Benutzung wird zumindest unter diesem Aspekt seine Ökobilanz besser. Kurz gesagt: Die Stadträte konnten sich für den Vorschlag der Grünen nicht erwärmen, und auch für einen von ihnen vorgeschlagenen Kompromiss von fünf Euro für 100 Liter Wasser hob keine Mehrheit die Hand. Die Besitzer von Wohnmobilen werden aufatmen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.