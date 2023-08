E-Auto-Konzern aus den USA kommt nach Grafing - Es ist nicht Tesla

Von: Josef Ametsbichler

Wuchtig mutet der Fisker Ocean im Showroom an. Das Modell wird seit wenigen Wochen ausgeliefert. fisker inc. © Fisker Inc.

Den traditionsreichen VW-Standort von Auto Hartmann in Grafing übernimmt der amerikanische E-Auto-Hersteller Fisker. Er will von dort aus ganz Bayern bedienen.

Grafing – Ein US-amerikanischer Elektroauto-Exot lässt sich im Landkreis Ebersberg nieder, um den etablierten Autobauern Marktanteile abzujagen: Fisker Inc., das Unternehmen des superreichen dänischen Autodesigners Henrik Fisker (60) mit Sitz in Kalifornien. Wie die Redaktion exklusiv erfuhr, eröffnet der Tesla-Konkurrent ein „Fisker Center +“ in Grafing im Landkreis Ebersberg – in den Räumen des ehemaligen VW-Autohauses Hartmann in der Glonner Straße. Hinter den Glasfenstern des Gebäudes stapeln sich bereits die Packkartons des Autobauers.

Fotobeweis: Erste Fisker-Anzeichen in Grafing. F: j © ja

Das Unternehmen bestätigt auf Anfrage sein Vorhaben. Geplante Eröffnung: zum Jahresende. Zunächst werde der Standort in Grafing für Service- und Werkstattdienstleistungen in Bayern und darüber hinaus genutzt – die nächsten vergleichbaren Standorte unterhalte Fisker in Frankfurt und Wien. Man setze stark auf Fernwartung und mobile Techniker. Gestartet werde in Grafing mit fünf Mitarbeitern. „Langfristig wird das Team deutlich ausgebaut“, sagt Fisker-Sprecherin Franziska Queling der Redaktion.

E-Auto-Hersteller Fisker kommt nach Grafing: Werkstatt, Auslieferungsort und Showroom geplant

Dann soll Grafing auch als Auslieferungsstandort für bestellte Fahrzeugen dienen – und für das, was man neudeutsch „brand experience“, also Markenerlebnis, nennt: einen Showroom mit der Gelegenheit für Beratung und Probefahrten. „Die Leute möchten schließlich auch mal in das Auto einsteigen und unsere Marke persönlich kennenlernen“, sagt die Fisker-Sprecherin zur EZ. Ein Händlernetz spart sich der Konzern und verkauft seine Fahrzeuge nur online per Direktvertrieb. Das erste Modell „Ocean“, ein zwischen rund 40 000 und 70 000 Euro teures SUV, das in Graz gefertigt wird, wird seit wenigen Wochen an die ersten deutschen Kunden ausgeliefert.

Mit seiner Europazentrale und einer Filiale in der Innenstadt unterhält der E-Auto-Neuling schon zwei Standorte in München, die bestehen bleiben. „In Grafing haben wir viel räumlichen Spielraum“, sagt die Sprecherin darüber, warum es die Amerikaner zudem strategisch ein Stück raus aus der Landeshauptstadt zieht. Die Hartmann-Immobilie an der Glonner Straße sei ideal: „Das ist ein lange gut geführter Betrieb in der Region mit großer Tradition“, so Queling. Man müsse wenig umbauen.

„Wir wachsen!“ - Elektromobilität bringt neue, hungrige Marken hervor

Der Einzug der Ami-Stromer ins ehemalige VW-Autohaus hat Symbolwirkung: Mit dem Ausbau der Elektromobilität wird der Kuchen auf dem Automarkt neu verteilt. Und es gibt neue Marken, die Hunger haben. Tesla eröffnete in Parsdorf Ende 2022 ein Servicecenter, nun zieht Fisker als zweiter amerikanischer E-Auto-Hersteller im Landkreis Ebersberg nach. „Wir wachsen“, sagt die Fisker-Sprecherin knapp. Das Unternehmen schaltet auf seiner Karriere-Plattform zurzeit alle paar Tage neue Stellenanzeigen für den Raum München.

Vergangenheit: Die Konturen des abmontierten Werbe-Schriftzugs „Hartmann“ an der Glonner Straße. © ja

Und man wolle den Markt nicht vom Luxussegment heraus erobern. Der jüngst vorgestellte „Pear“ soll in wenigen Jahren als Stadtauto ab rund 30 000 Euro zu haben sein. Es sind aber auch ein knapp 400 000 Euro teurer Sportwagen sowie ein rund 45 000 Euro teurer Pickup in Planung, also insgesamt drei neue Modelle.

Bürgermeister von Grafing über Fisker-Zuzug: „Gute Entwicklung“

Das Rathaus ist überrascht von der Ankunft der Amerikaner, das aber nicht unangenehm: „Die Elektroautos schauen nicht schlecht aus, ich kann mir vorstellen, dass das gut funktionieren könnte“, sagt Bürgermeister Christian Bauer nach einer kurzen Online-Recherche, als er von der EZ erfährt, dass Fisker in seine Stadt zieht. „Ich halte das für eine gute Entwicklung. Es bedeutet neue Arbeitsplätze und einen neuen, innovativen Geschäftsbetrieb für Grafing.“

Ein „kleines weinendes Auge“ räumt der bisherige VW-Autohauschef und Gebäudeeigentümer Christian Hartmann (56) ob des Wechsels ein. Er hatte sein Autohaus mangels Personal zum Jahreswechsel geschlossen. Von der Zukunft der E-Mobilität und dem neuen Unternehmen sei er aber überzeugt – und wünsche Fisker viel Erfolg: „Das ist ein guter Nachfolger und es passt für mich gut, dass es hier so weitergeht.“

